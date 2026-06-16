Ανανέωσε ο Παπαλεξίου στον Παναθηναϊκό

Η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον 27χρονο κεντρικό Γιώργο Παπαλεξίου.

Η ανακοίνωση των «Πρασίνων»: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Παπαλεξίου για την ομάδα βόλεϊ ανδρών.

Ο 27χρονος κεντρικός θα συνεχίσει να αγωνίζεται με το τριφύλλι στο στήθος αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Γιώργος Παπαλεξίου σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα βρίσκομαι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Η περασμένη σεζόν ήταν ιστορική για τον Σύλλογο και είμαι περήφανος που αποτέλεσα μέρος αυτής της επιτυχίας.

Εύχομαι τη νέα αγωνιστική περίοδο πάνω απ’ όλα υγεία σε όλους τους αθλητές και τα μέλη της ομάδας. Από εκεί και πέρα, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερους τίτλους και να τους αφιερώσουμε στους υπέροχους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, που βρίσκονται πάντα στο πλευρό μας και μας στηρίζουν σε κάθε αγώνα»».