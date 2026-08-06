Επιστρέφει στο NBA o Λόνι Ουόκερ: Συμφώνησε με τους Νάγκετς για μονοετές συμβόλαιο!

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο Λόνι Ουόκερ ήρθε σε συμφωνία με τους Ντένβερ Νάγκετς, για συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με απολαβές στα 3.3 εκατ. δολάρια.
Ο Ουόκερ θα επιστρέψει στο NBA, για την 8η σεζόν του, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν σε Σπερς, Λέικερς, Νετς και Σίξερς, έχοντας πλέον και δύο περάσματα από την Ευρώπη σε Ζαλγκίρις και Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Lonnie Walker IV has agreed to a one-year, $3.3 million deal with the Denver Nuggets, agent George S. Langberg of @GSLSportsGroup told ESPN. Walker was with Maccabi Tel Aviv in the EuroLeague after last playing in the NBA in 2024-25 and now enters his 8th season in the league. pic.twitter.com/tvxQc2RRjz— Shams Charania (@ShamsCharania) August 6, 2026