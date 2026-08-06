Επιστρέφει στο NBA o Λόνι Ουόκερ: Συμφώνησε με τους Νάγκετς για μονοετές συμβόλαιο!

Ο 27χρονος γκαρντ μετά την παρουσία του στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, επιστρέφει ξανά στο NBA για να γίνει συμπαίκτης του Νίκολα Γιόκιτς.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο Λόνι Ουόκερ ήρθε σε συμφωνία με τους Ντένβερ Νάγκετς, για συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με απολαβές στα 3.3 εκατ. δολάρια.

Ο Ουόκερ θα επιστρέψει στο NBA, για την 8η σεζόν του, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν σε Σπερς, Λέικερς, Νετς και Σίξερς, έχοντας πλέον και δύο περάσματα από την Ευρώπη σε Ζαλγκίρις και Μακάμπι Τελ Αβίβ.