Σεισμός 3,6 Ρίχτερ νότια της Πάργας

Ο σεισμός σημειώθηκε στη 01:04 μετά τα μεσάνυχτα.

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:04 μετά τα μεσάνυχτα (Πέμπτη 6/8), σε υποθαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους, νότια της Πάργας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ. και το επίκεντρο στα 3 χλμ. νοτιοδυτικά της Λούτσας Πρέβεζας.

3,6 Ρίχτερ από το EMSC

Σύμφωνα με την αυτόματη προκαταρκτική λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος τα 3,6 Ρίχτερ και επίκεντρο τα 8 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά του Καναλλάκι Πρέβεζας.

Πηγή: newsbomb.gr