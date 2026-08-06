Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20: Στον τελικό της σφυροβολίας ο Τζαμτζής με νέο ατομικό ρεκόρ

Η πρώτη πρόκριση της εθνικής ομάδας σε τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 που διεξάγεται το Όρεγκον των ΗΠΑ ήρθε από τον Αποστόλη Τζαμτζή στη σφυροβολία.

Ο αθλητής του Δημήτρη Παυλίδη πέτυχε βολή στα 71,13 μ. στη δεύτερη προσπάθειά του, βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ και εξασφάλισε την πρόκριση για τον τελικό της Παρασκευής (7/8).

Η επιστροφή του Τζαμτζή σε υψηλό επίπεδο έρχεται έπειτα από μια μακρά περίοδο τραυματισμών, που του στέρησαν τη δυνατότητα να συμμετάσχει στις διοργανώσεις του 2024.

Ο νεαρός αθλητής συμμετέχει για δεύτερη φορά στην καριέρα του σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση, καθώς το 2024 είχε αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18.

Ο Τζαμτζής ξεκίνησε τον προκριματικό αγώνα με βολή στα 69,68 μ., βελτιώθηκε στη δεύτερη προσπάθεια με τα 71,13 μ., ενώ στην τρίτη επιχείρησε να πετύχει ακόμη μεγαλύτερη επίδοση, όμως η βολή του ήταν άκυρη. Το προηγούμενο ρεκόρ του ήταν 70,51 μέτρα.

Ο 19χρονος στον τελικό της Παρασκευής (7/8), θα προσπαθήσει να κάνει και πάλι την υπέρβαση ώστε να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα.