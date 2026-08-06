Σούπερ ξεκίνημα για Σάκκαρη και τώρα Γκοφ! (vid)

Η Μαρία Σάκκαρη ξεπέρασε με άνεση το εμπόδιο της Ζεϊνέπ Σονμέζ και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του National Bank Open.

Στο πρώτο της ματς μετά τον τελικό της Αθήνας, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.33) νίκησε με 6-3, 6-2 την 24χρονη Τουρκάλα (Νο.52) και έκλεισε μεγάλο ραντεβού στη φάση των «32» με την Κόκο Γκοφ, Νο.4 στον κόσμο.

Η Μαρία αιφνιδιάστηκε στο ξεκίνημα του αγώνα από την αντίπαλό της, αλλά έβαλε στη συνέχεια το πόδι στο γκάζι και το κράτησε εκεί μέχρι το φινάλε του αγώνα. για να φτάσει με πειστικό τρόπο στην πρόκριση.

Αυτή είναι, άλλωστε, η επιφάνειά της και δεν κρύβει ότι έχει φιλοδοξίες τη φετινή σεζόν! Η Γκοφ, βέβαια, που άφησε εκτός με 6-2, 7-5 την Κέιλα Ντέι, της έχει πάρει τον αέρα τον τελευταίο καιρό και με τρεις σερί νίκες έχει γυρίσει το head to head στο 6-5 υπέρ της.

Όπως και να έχει, θα είναι ένα καλό τεστ για τη Μαρία εν όψει US Open!

Σε ό,τι αφορά τον αγώνα με τη Σονμέζ, η Σάκκαρη έχασε το σερβίς της στο τρίτο γκέιμ και έμεινε πίσω με 1-2, ωστόσο με δύο συνεχόμενα μπρέικ έφερε τα πάνω κάτω και έφτασε στην κατάκτηση του πρώτο σετ με το τέταρτο σετ πόιντ της.

Διατήρησε το επίπεδό της και στο δεύτερο σετ, όπου «έσπασε» τη Σονμέζ στο πρώτο γκέιμ και πέτυχε και δεύτερο μπρέικ για να προηγηθεί με 4-1.

Μετά από δύο χαμένα ματς πόιντ στο 5-1, πήρε τις μπάλες αμέσως μετά και έκλεισε τον αγώνα μετά από συνολική προσπάθεια διάρκειας 80 λεπτών. Έχει πλέον τρεις νίκες σε τέσσερις αναμετρήσεις με τη Σονμέζ.

Το ματς με την Γκοφ θα γίνει την Παρασκευή (7/8).