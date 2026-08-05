Ξεκάθαρος ο Ουόλτερ: «Υπόσχομαι πως θα κάνουμε τους Λέικερς πρωταθλητές»

Ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα του Μαρκ Ουόλτερ όταν μίλησε για τα πλάνα τους για τους Λος Άντζελες Λέικερς: θέλει να κάνει τους «Λιμνανθρώπους» ξανά πρωταθλητές.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν μπει στην εποχή του Λούκα Ντόντσιτς, μετά την αποχώρηση του Λεμπρόν Τζέιμς αυτό το καλοκαίρι. Οι «Λιμνάνθρωποι» προχώρησαν σε σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ τους αυτό το καλοκαίρι, ώστε να το προσαρμόσουν γύρω από τον Σλοβένο αστέρα.

Μιλώντας στο «ESPN» ο Μαρκ Ουόλτερ ήταν ξεκάθαρος για τα πλάνα του: θέλει να κάνει τους Λέικερς ξανά πρωταθλητές. Κάτι το οποίο, μάλιστα, υποσχέθηκε.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε τους Λος Άντζελες Λέικερς πρωταθλητές ξανά. Καταλαβαίνουμε την διαδικασία και το τι χρειάζεται για να φτάσουμε εκεί. Αυτό είναι το στάνταρ και οι προσδοκίες. Μπορώ να υποσχεθώ ένα πράγμα: τα πρωταθλήματα θα επιστρέψουν στο Λος Άντζελες» δήλωσε ο νέος ιδιοκτήτης των «Λιμνανθρώπων».