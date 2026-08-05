Ισόπαλο το πρώτο φιλικό της Εθνικής Γυναικών απέναντι στην Σουηδία

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το πρώτο φιλικό της Εθνικής Γυναικών στο Ούρμπινο της Ιταλίας, καθώς ο αγώνας με την Σουηδία έληξε 2-2 σετ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αν και έχασε τα δύο πρώτα σετ στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσή του φτάνοντας στην ισοφάριση σε 2-2, με τον Απόστολο Οικονόμου και τον Λορέντζο Μιτσέλι να αποφασίζουν να μην παίξουν οι δύο ομάδες και πέμπτο σετ.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής μοίρασε το χρόνο συμμετοχής και δοκίμασε διάφορα σχήματα καθ’όλη την διάρκεια του αγώνα και το ίδιο αναμένεται να κάνει και στους δύο επόμενους αγώνες επί ιταλικού εδάφους.

Επόμενο φιλικό για την Ελλάδα το απόγευμα της Πέμπτης (6/8, 16.00) με αντίπαλο την διοργανώτρια του τουρνουά Ιταλία.

Τα σετ: 2-2 (19-25, 19-25, 25-23, 29-27)

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 8 (8/12 επ.), Τικμανίδου 15 (9/32 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ, 56% υπ. – 26% άριστες), Κωνσταντινίδου 1 (1 άσσος), Μπακοδήμου 13 (12/30 επ., 1 μπλοκ, 30% υπ. – 15% άριστες), Παπαγεωργίου 9 (5/10 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Ανθούλη 11 (8/28 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 38% υπ. – 23% άριστες), Τάνη 2 (1/1 επ., 1 άσσος), Γκιούρδα 6 (6/21 επ.), Κλέπκου, Αγγελοπούλου 7 (7/14 επ., 27% υπ. – 9% άριστες), Κλέπκου (80% υπ. – 60% άριστες).

ΣΟΥΗΔΙΑ (Λορέντζο Μιτσέλι): Ταμπρόν 18 (15/40 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 58% υπ. – 42% άριστες), Ολοφοσόν 6 (3/5 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Χίντγκρεν 8 (6/7 επ., 2 μπλοκ), Χάακ Ι. 11 (8/12 επ., 3 μπλοκ), Γιούλεβικ 1 (1 άσσος), Χάακ Α. 5 (3/11 επ., 2 μπλοκ, 56% υπ. – 38% άριστες) / Μπρινκ (λ, 31% υπ. – 23% άριστες), Νόρντιν (λ, 45% υπ. – 36% άριστες), Μαλμ 4 (4/14 επ., 40% υπ. – 25% άριστες), Γκούσταφσον 4 (2/4 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Χαλίν 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ0, Έντλουντ 10 (8/30 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ).