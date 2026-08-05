Βίντεο-σοκ από το Πόρτο Γερμενό: Η φωτιά καταπίνει οικισμό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

Ασύλληπτη είναι η καταστροφή που προκλήθηκε στο Πόρτο Γερμενό μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε τις περασμένες ημέρες.

Κάμερα ασφαλείας από σπίτι που βρισκόταν στην καρδιά του πύρινου μετώπου κατέγραψε τη στιγμή που οι φλόγες μπαίνουν στον οικισμό.

Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα τραβήχτηκε στη 01:20 το πρωί της 1ης Αυγούστου, με τις φλόγες να εισέρχονται με ιδιαίτερη σφοδρότητα και να καίνε τα πάντα στο διάβα τους. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή έπνεαν θυελλώδεις άνεμοι, που δυσχέραιναν τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Οι πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή, ενώ η φωτιά προχωράει το καταστροφικό της έργο. Μάλιστα, φαίνονται και οι σπίθες που εκτοξεύονται προς πάσα κατεύθυνση, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις κατοικίες που βρίσκονται στο σημείο.

Ξαφνικά, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, οι άνεμοι φουντώνουν, με τις ριπές να παρασύρουν τη φωτιά, που έκαψε ﻿δεκάδες σπίτια στην περιοχή.

Πηγή: iefimerida.gr