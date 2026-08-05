Μυστράς: Την Παρασκευή η απολογία του 55χρονου που είχε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Την Παρασκευή, 7 Αυγούστου, θα απολογηθεί στον ανακριτή ο 55χρονος που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη στο ξενοδοχείο που διαθέτει η οικογένεια στην περιοχή του Μυστρά.

Ο 55χρονος βρέθηκε το πρωί στον ανακριτή, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία ώστε να προετοιμαστεί για την απολογία του, για την υπόθεση που έχει σοκάρει το πανελλήνιο.

Λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι πέρασε την πόρτα στα δικαστήρια Σπάρτης και μία ώρα μετά αποχώρησε, ενώ κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα της πόλης.

Τι ψάχνουν οι Αρχές

Ο 55χρονος ομολόγησε πως ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια και επί 2,5 χρόνια κρατούσε τη σορό του μέσα στον καταψύκτη, προκειμένου να λαμβάνει τόσο τη σύνταξή του όσο και τη σύνταξη χηρείας που λάμβανε από τη μητέρα του, ποσό που έφτανε τα 1.600 ευρώ τον μήνα. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, γι’ αυτό και προχώρησε σε αυτήν τη φρικιαστική πράξη.

Οι Αρχές, ωστόσο, θέλουν να διαπιστώσουν αν ο πατέρας του είχε τραύματα, ενώ θα γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του πατέρα του. Ωστόσο, αυτό αναμένεται να πάρει αρκετές ημέρες, καθώς πρέπει πρώτα να γίνει η απόψυξη της σορού.

Σύμφωνα με την αδελφή του, ο 55χρονος αρνούνταν να βάλει τον πατέρα τους σε δομή, παρά το γεγονός ότι έπασχε από άνοια, ενώ η ίδια ήταν αποκομμένη από τον αδελφό της και τον πατέρα της, με τον οποίο δεν την άφηνε -όπως ισχυρίστηκε- να έχει επαφές.

Όλο αυτό το διάστημα κρατούσε τη σορό του πατέρα μέσα στον καταψύκτη, στο υπόγειο του ξενοδοχείου, το οποίο είχε μετατρέψει σε φρούριο, προκειμένου να μην το πλησιάζουν, μιας και δεν λειτουργούσε, ώστε να μη γίνει αντιληπτό ότι τον έκρυβε εκεί νεκρό.

Ωστόσο, γείτονες που ανησυχούσαν για τη μυστηριώδη εξαφάνισή του, έκαναν την αναφορά στην αστυνομία, η οποία ξεκίνησε την έρευνα, για να οδηγηθεί στη φρικιαστική αποκάλυψη και στη σύλληψη του 55χρονου.

Πηγή: iefimerida.gr