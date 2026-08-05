Σπανός ενόψει Eurobasket U16: «Πιστεύουμε στις δυνατότητες και έτσι θα προχωρήσουμε»

Η Εθνική Παίδων έχει κάνει το ταξίδι στην Οραντέα και είναι έτοιμη για το Ευρωμπάσκετ U16, που αρχίζει την Παρασκευή (7/8) απέναντι στην Ισπανία στην πρεμιέρα του τουρνουά.

Ο Γιάννης Σπανός είναι από τους παίκτες που ξεχωρίζουν στο ρόστερ της ελληνικής ομάδας και στις δηλώσεις του αναφέρει αρχικά: «Ο στόχος μας είναι να φέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα», τονίζει ο Γιάννης Σπανός και προσθέτει: «Αυτό που θέλουμε είναι να πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα. Να βλέπουμε μόνο τον επόμενο αντίπαλο».

Η Εθνική Παίδων έχει αρχίσει την προετοιμασία της από τις 2 Ιουλίου στην Κοζάνη. «Είμαστε 33 μέρες μαζί», λέει ο Σπανός, ο οποίος ανυπομονεί να… αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια: «Είμαστε κάτι παραπάνω από ένα μήνα μαζί και επιτέλους πλησιάζουν οι μέρες της διοργάνωσης. Μείναμε όλοι μαζί, γίναμε ομάδα, παρέα, οικογένεια και είμαστε εδώ για να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα. Έχουμε έναν στόχο και θέλουμε να τον πετύχουμε».

Παρά το ότι μιλάμε για 16χρονα παιδιά η «παρέα» αυτή γνωρίζεται ήδη καλά: «Ναι, οι περισσότεροι ήμασταν και πέρυσι μαζί και πριν από δύο χρόνια ακόμη. Και τώρα βρισκόμαστε εδώ για το Ευρωμπάσκετ U16. Είναι τιμή να βρισκόμαστε εδώ, να φοράμε τη φανέλα και να εκπροσωπείς την πατρίδα σου».

Η πρεμιέρα εξ ορισμού είναι δύσκολη και γίνεται ίσως δυσκολότερη με την παρουσία της Ισπανίας απέναντι σε αυτή της Ελλάδας: «Αναμένεται να είναι από τις καλές ομάδες της διοργάνωσης. Έχουμε δει κάποια πράγματα ήδη στο βίντεο, αλλά για εμάς δεν αλλάζει κάτι στη φιλοσοφία και στην αντιμετώπισή μας. Πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, πιστεύουμε στις δυνατότητες και έτσι θα προχωρήσουμε. Θα είναι δύσκολο, αλλά θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».