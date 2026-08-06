Άρτα: Φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα – Εκρήξεις, πτώσεις καλωδίων και διακοπές ρεύματος

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική και δασική έκταση, ενώ ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στη Γραμμενίτσα.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα Άρτας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και του ΔΕΔΔΗΕ.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την περαιτέρω επέκτασή τους.

Η φωτιά δεν περιορίστηκε στις εγκαταστάσεις του υποσταθμού, αλλά επεκτάθηκε σε γειτονική χορτολιβαδική και δασική έκταση. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ σημειώθηκαν και πτώσεις καλωδίων.

Πληροφορίες από την Πυροσβεστική αναφέρουν ότι το μέτωπο της πυρκαγιάς δεν απείλησε τις εγκαταστάσεις και δεν επεκτάθηκε πέραν του σημείου εκδήλωσής της. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Λόγω της πυρκαγιάς και των προβλημάτων στο δίκτυο, έχουν καταγραφεί διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Άρτας και σε κοντινούς οικισμούς.

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται σε επιφυλακή για την αποκατάσταση των βλαβών, μόλις οι συνθήκες επιτρέψουν την ασφαλή παρέμβασή τους.

Πηγή: newsbomb.gr