Ανακοίνωσε τον Μπουρντιλόν η Χάποελ Τελ Αβίβ (vid)

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Φρέντερικ Μπουρντιλόν μέχρι το 2027.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίζει τις κινήσεις ενόψει της νέας σεζόν και προχώρησε σε ακόμη μία προσθήκη. Πιο συγκεκριμένα, η ισραηλινή ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Φρέντερικ Μπουρντιλόν μέχρι το 2027.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Μπνέι και σε 11 ματς στο πρωτάθλημα και 21,8 λεπτά είχε 5 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ, ενώ σε 2 ματς στα play-offs και 21,5 λεπτά μέτρησε 6,5 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.