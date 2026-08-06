Τραγωδία στα Μάλια: Έπεσε από βάρκα και πνίγηκε μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη (5/8) στη θαλάσσια περιοχή των Μαλιών, της Κρήτης καθώς μητέρα έχασε την ζωή της στην θάλασσα ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει την φίλη της να μην πνιγεί.

Ειδικότερα, δύο μητέρες από την Ολλανδία ναύλωσαν ένα σκάφος 30 ίππων και μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους ξεκίνησαν την βόλτα τους.

Υπό συνθήκες που ερευνώνται, η μία από τις δύο μητέρες βρέθηκε στη θάλασσα. Δεν έχει διευκρινιστεί, ακόμα, αν βούτηξε για κολύμπι ή αν έπεσε. Η άλλη γυναίκα, συνειδητοποιώντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, βούτηξε στο νερό για να την βοηθήσει. Οι πρώτες μαρτυρίες περιγράφουν ότι τα τρία παιδιά πάνω στη βάρκα, ηλικίας από 4-5 ετών τα μικρότερα έως 15 ετών το μεγαλύτερο, σε κατάσταση σοκ άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, κουνώντας τα χέρια τους στους επιβαίνοντες σε παραπλέοντα σκάφη.

Οι πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι οι πρώτοι που έσπευσαν για βοήθεια αντίκρισαν την 42χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, να την κρατάει αγκαλιά η άλλη γυναίκα.

Δυστυχώς, η άτυχη μητέρα δεν τα κατάφερε. Η νεκροψία θα καταδείξει αν ο θάνατος της οφείλεται σε πνιγμό ή κάποιο παθολογικό πρόβλημα.

Λιμενικές πηγές αναφέρουν ότι η μίσθωση σκαφών μέχρι 30 ίππους δεν απαιτεί κάποιο δίπλωμα και πολλοί τουρίστες νοικιάζουν τέτοιου είδους πλεούμενα για μία βόλτα στη θάλασσα.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν εν πλω αλλά και αργότερα στην στεριά ήταν σπαρακτικές, με τα τρία ανήλικα παιδιά να είναι συντετριμμένα. Τη μία στιγμή απολάμβαναν τις διακοπές τους χαρούμενα και ανέμελα και την επόμενη στιγμή βυθίστηκαν στο πένθος.

Η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας είναι σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Χερσονήσου για την παροχή συνδρομής σε γυναίκα, η οποία βρισκόταν στη θάλασσα μετά από πτώση της από σκάφος στο οποίο επέβαινε, στη θαλάσσια περιοχή παραλίας «ΚΛΩΤΖΑΝΗ» Μαλίων Χερσονήσου. Αμέσως, στην περιοχή μετέβη Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς, όπου κατά την άφιξή τους διαπίστωσαν ότι η γυναίκα είχε ήδη ανασυρθεί, χωρίς τις αισθήσεις της.

Η ανωτέρω ήταν μία εκ των πέντε αλλοδαπών επιβαινόντων (2 ενήλικες και 3 ανήλικοι) σε εκμισθούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Λ. 38 σκάφος. Στη 42χρονη αλλοδαπή (υπήκοος Ολλανδίας) αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που κλήθηκε στο σημείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής".

Πηγή: Ethnos.gr