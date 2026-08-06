Γκάνσεϊ: «Αν δεν γινόταν το trade του Μπράουν δεν θα υπογράφαμε τον Λεμπρόν»

Ο Μάικ Γκάνσεϊ σε δηλώσεις του τόνισε πως το trade του Τζέιλεν Μπράουν ήταν αυτός που επέτρεψε στους Φιλαδέλφεια Σίξερς να υπογράψουν τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Η φετινή offseason έχει όλες τις προϋποθέσεις για να μείνει στην ιστορία των Φιλαδέλφεια Σίξερς ως η σημαντικότερη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ο οργανισμός. Η ομάδα όχι μόνο απέκτησε τον Τζέιλεν Μπράουν με trade από τους Μπόστον Σέλτιξς, αλλά κατάφερε στη συνέχεια να κάνει και το μεγάλο «μπαμ» με την προσθήκη του Λεμπρόν Τζέιμς.

Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος των μπασκετικών επιχειρήσεων των Σίξερς, Μάικ Γκάνσεϊ, οι δύο κινήσεις συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι η απόκτηση του Μπράουν ήταν εκείνη που άνοιξε τον δρόμο για να διεκδικήσει η Φιλαδέλφεια την υπογραφή του «Βασιλιά».

«Αν δεν είχε προηγηθεί η ανταλλαγή για τον Τζέιλεν Μπράουν, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε τον παίκτη που τελικά φέραμε. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την παρουσία του στον αγώνα μπέιζμπολ των Φιλαδέλφεια Φίλις με τους Ουάσινγκτον Νάτιοναλς στο Citizens Bank Park, μιλώντας στους παρουσιαστές του NBC Sports Philadelphia, Τομ ΜακΚάρθι και Τζον Κρουκ.