Άρης Betsson: Η νέα κερκίδα στο Παλέ και οι αλλαγές σε θέσεις και διαρκείας (pic)

Mέσα από την κυκλοφορία των νέων εισιτηρίων διαρκείας η ΚΑΕ Άρης Betsson παρουσίασε μια πρώτη απεικόνιση του νέου Παλέ, με τη μεγαλύτερη αλλαγή να αφορά τη νέα κερκίδα.

Η μεγαλύτερη παρέμβαση αφορά την τοποθέτηση μιας νέας πτυσσόμενης κερκίδας πίσω από τη μία μπασκέτα, στο κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα και εκεί που βρίσκεται το βοηθητικό γήπεδο. Στο σχεδιάγραμμα των διαρκείας, η νέα αυτή εξέδρα έχει τετράγωνο σχήμα, πορτοκαλί χρώμα και ονομάζεται «πέταλο», όπως και το απέναντι σημείο, όπου βρίσκεται παραδοσιακά ο πυρήνας των οπαδών του Άρη.

Η συγκεκριμένη προσθήκη, σε συνδυασμό με την αναδιάταξη των court side seats, θα αυξήσει τη χωρητικότητα του Αλεξανδρείου κατά 20%, όπως ανέφεραν στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας (15/6) οι διοικούντες της ΚΑΕ. Πρακτικά, το Παλέ κερδίζει περίπου 1.000 επιπλέον θέσεις, αγγίζοντας πλέον τις 6.200 συνολικά.

Οι αλλαγές στην κάτοψη φέρνουν και άλλες τροποποιήσεις:

Μεταφορά των δημοσιογραφικών θεωρείων: Μετακομίζουν ψηλότερα, στο πάνω μέρος της Θύρας 1 (ανοιχτό γαλάζιο χρώμα).

Περισσότερες ζώνες: Δημιουργήθηκαν νέες κατηγορίες θέσεων σε σχέση με τη σεζόν 2025-26.

Αυξημένες τιμές: Οι τιμές των διαρκείας παρουσιάζουν άνοδο σε όλες τις θύρες (μεγαλύτερη στις ακριβές κατηγορίες), κάτι που δικαιολογείται από τον εκσυγχρονισμό και την ανακαίνιση που θα γίνει στο γήπεδο εντός του καλοκαιριού.

Με βάση τα νέα δεδομένα, ο Άρης ανεβάζει τον πήχη και στοχεύει στα 4.000 εισιτήρια διαρκείας (1.000 περισσότερα από πέρσι). Όπως ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Άρης, το χρονοδιάγραμμα των διαθέσεων έχει ως εξής:

Έως 25 Ιουνίου: Ανανεώσεις παλιών κατόχων στην ίδια θέση.

26 - 30 Ιουνίου: Αλλαγές θέσεων για τους περσινούς κατόχους.

Από 1η Ιουλίου: Ελεύθερη διάθεση για όλο τον κόσμο.

Δείτε τη σύγκριση στα διαρκείας μεταξύ των δύο σεζόν: