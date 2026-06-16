Wild card για Wimbledon οι αδερφές Γουίλιαμς

Όπως αναμενόταν, οι διοργανωτές του Wimbledon έδωσαν wild card για το διπλό στις Σερένα και Βίνους Γουίλιαμς!

Με την 44χρονη Βρετανίδα να έχει ήδη πραγματοποιήσει το μεγάλο comeback της, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί στο βρετανικό σλαμ με την αδερφό της, μαζί με την οποία έχει κερδίσει έξι φορές τη διοργάνωση!

Η εκκρεμότητα ήταν το μονό και για τις δύο, όμως οι Αμερικανίδες δεν βρίσκονται στην αρχικά λίστα των wild cards, αν και είναι ακόμα «ανοιχτή» μια θέση!

H Σερένα, θυμίζουμε, έπαιξε τον πρώτο της αγώνα μετά το 2022 στο Queen's, όπου συνεργάστηκε με τη Βικτόρια Εμπόκο. Παρά τη νίκη τους, ωστόσο, δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν την πορεία τους, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά η νεαρή Καναδή και χάνει και το Wimbledon.

Αυτή την εβδομάδα η θρυλική Αμερικανίδα θα ενώσει τις δυνάμεις της στο Βερολίνο με την Καρολίνα Μούχοβα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπόλοιπες wild cards στο διπλό δόθηκαν σε βρετανικές ομάδες.