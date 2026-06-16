Ρεκόρ 15ετίας στα εισιτήρια της Super League - Πρώτος ο Ολυμπιακός - Πτώση για ΠΑΟ και Άρη

Ρεκόρ 15ετίας στα εισιτήρια του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League καταγράφηκε τη σεζόν 2025-26, καθώς 1.753.400 θεατές δημιούργησαν το υψηλότερο ρεκόρ προσέλευσης μετά το 2009-10 (1.970.277).

Σε απόλυτους αριθμούς εισιτηρίων τα 1.753.400 εισιτήρια είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση στα είκοσι χρόνια της Super League. Σημειώνεται ότι το 2008-09 (2.007.150 εισιτήρια) και το 2009-10 (1.970.277) τα Πρωταθλήματα είχαν διεξαχθεί με 16 ομάδες. Σημειώνεται επίσης ότι τη σεζόν 2020-21 όλα τα ματς είχαν διεξαχθεί χωρίς θεατές, λόγω της επιδημίας COVID.

Αυτή η άνοδος προήλθε μετά την αύξηση του μέσου όρου σε θεατές ανά αγώνα του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League κατά σχεδόν χίλια εισιτήρια, σε σχέση με το 2024-25, η οποία είναι της τάξης του 15,9%.

Με 7.690 εισιτήρια ανά αγώνα, βρίσκεται πίσω μόνο από τη σεζόν 2009-10, όταν ο μέσος όρος ήταν στα 7.945 εισιτήρια ανά αγώνα.

ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Σε απόλυτους αριθμούς εισιτηρίων, τα 1.753.400 εισιτήρια είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση στα είκοσι χρόνια της Super League. Το 2008-09 (2.007.150 εισιτήρια) και το 2009-10 (1.970.277) τα Πρωταθλήματα είχαν διεξαχθεί με 16 ομάδες.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 2025/2026 - 2024/2025

Στα ιδιαίτερα ποιοτικά στοιχεία της φετινής σεζόν είναι πως υπήρξε αύξηση στην προσέλευση του κόσμου στις δέκα από τις 14 ομάδες της Super League σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Η μεγαλύτερη καταγράφεται στα εισιτήρια του Βόλου (80,01%) και ακολουθούν ο ASTERAS AKTOR (51,56%) και ο Ατρόμητος (42,56%). Αξιοσημειώτο είναι ότι επτά ομάδες συνολικά κατέγραψαν αυξήσεις άνω του 10%, ενώ στις υπόλοιπες τρεις η αύξηση κυμάνθηκε από 6,3% έως 9,14%.

Πρώτος στα εισιτήρια για αυτή τη σεζόν ήταν ο Ολυμπιακός με 458.626, ενώ τελευταία εμφανίζεται η Κηφισιά με 18.117.

Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, παρά το ότι χρησιμοποίησε το μικρότερης χωρητικότητας "Απ. Νικολαΐδης", αντί για το Ολυμπιακό Στάδιο ως έδρα και η ΑΕΛ Novibet, ενώ όλες οι ομάδες τη φετινή αγωνιστική περίοδο είχαν τετραψήφιο μέσο όρο εισιτηρίων, γεγονός που έχει καταγραφεί τρεις φορές συνολικά την τελευταία δεκαετία.

ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Πρώτος στα εισιτήρια για αυτή τη σεζόν ήταν ο Ολυμπιακός με 458.626, ενώ τελευταία εμφανίζεται η Κηφισιά με 18.117. Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΛ Novibet, ενώ όλες οι ομάδες τη φετινή σεζόν είχαν τετραψήφιο μέσο όρο εισιτηρίων, γεγονός που έχει καταγραφεί τρεις φορές συνολικά την τελευταία δεκαετία.

Η αγωνιστική ημέρα της κανονικής περιόδου με τη μεγαλύτερη προσέλευση ήταν η 15η αγωνιστική (20-22/12/2025) με 89.199 εισιτήρια, ενώ η αντίστοιχη που είχε τη μικρότερη προσέλευση ήταν η 14η (13-14/12/2025) με 24.265.

Ο αγώνας με τη μεγαλύτερη προσέλευση για την αγ. περίοδο 2025/26 ήταν το ντέρμπι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (20ή αγωνιστική) με 32.954 εισιτήρια.