Κρήτη: Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων - Εντοπίστηκαν δεκάδες άτομα

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη όπου τα περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή έχουν γίνει πλέον σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, σήμερα Τρίτη (16/6) λέμβος με 40 ανθρώπους εντοπίστηκε ανοιχτά των Καλών Λιμένων, περίπου 36 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης. Άμεσα σήμανε συναγερμός και υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ξεκίνησε επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά των επιβαινόντων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μονάδα της Frontex, τα οποία προσέγγισαν τη λέμβο και περισυνέλεξαν με ασφάλεια όλους τους μετανάστες. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο για την καταγραφή και την παροχή της απαραίτητης φροντίδας.

Πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στα νότια της Κρήτης, καθώς οι αφίξεις μεταναστών από τη Βόρεια Αφρική συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό με τις αρμόδιες αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Πηγή: newsbomb.gr