Παραμένει στον Παπάγου ο Καρακώστας

Ο Παπάγου ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Φώτη Καρακώστα και τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Α.Σ. Παπάγου ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Φώτη Καρακώστα, ο οποίος θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της ομάδας για τέταρτη συνεχόμενη αγωνιστική περίοδο.



Η εμπιστοσύνη, η συνέπεια και το κοινό όραμα που έχουν αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια αποτελούν τη βάση για τη συνέχιση μιας πορείας με σταθερότητα, φιλοδοξία και υψηλούς στόχους.



Ευχόμαστε στον Coach υγεία και πολλές ακόμη επιτυχίες με τα χρώματα του Παπάγου.



Μαζί συνεχίζουμε. Μαζί γράφουμε ιστορία».