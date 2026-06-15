Στο ΣΕΦ +62 βολές σε 3 ματς, στο T-Center απόλυτη ισορροπία: Ας εξηγήσουμε τι έργο έστησαν…

Συγκεκριμένοι διαιτητές πήραν στην πλάτη τους τελικούς στο ΣΕΦ, όπου η διαφορά στα κριτήρια και στην ευκολία «χορήγησης» βολών στον Ολυμπιακό, ήταν χαοτική συγκριτικά με το T-Center.

Στο μπάσκετ για να καταλάβει κανείς τον τρόπο που σφυρίζουν οι διαιτητές, αρκεί να κοιτάξει δέκα κατοχές. Και στις δύο πλευρές του παρκέ. Προκειμένου να διαπιστώσει αν σφυρίζουν με τον ίδιο τρόπο. Αφήνουν τις ίδιες άμυνες στις δύο ομάδες; Δίνουν τα φάουλ με την ίδια ευκολία; Τους στέλνουν στις βολές με τον ίδιο τρόπο;

Στην περίπτωση που εκεί υπάρχουν διαφορές, τότε από κάπου… μπάζει το πράγμα. Στους ελληνικούς τελικούς της GBL, ξέραμε εκ των προτέρων πως το σύστημα δύσκολα θα αφήσει κάτι στην τύχη του. Βλακωδώς ή ρομαντικά αν θέλετε, πιστέψαμε πως ίσως αφήσουν κάτι να κριθεί από τις προσπάθειες των παικτών. Όμως η διαφορά στα κριτήρια και τα σφυρίγματα, ήταν χαοτική και όχι απλά μεγάλη.

Το ΣΕΦ από το T-Center, απέχουν μερικά χιλιόμετρα. Σε αυτή την απόσταση, φάουλ και βολές χάνονταν ή βρίσκονταν στο δρόμο. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί διαφορετικά ο τρόπος που σφύριζαν οι διαιτητές στα δύο γήπεδα. Στους 3 τελικούς του Φαλήρου και στους 2 του ΟΑΚΑ.

Πώς έδιναν τα φάουλ στο ΣΕΦ, αλλά όχι στο T-Center; Πώς οι παίκτες του Ολυμπιακού… κατασκήνωναν στις βολές στο Φάληρο, όχι όμως στην έδρα του Παναθηναϊκού; Δεν παίζουν οι ίδιες ομάδες με το ίδιο αγωνιστικό στυλ; Ο… θαλασσινός αέρας μήπως επηρεάζει την φιλοσοφία των ομάδων; Όπως μας έλεγαν οι ειδήμονες σε όλη τη σειρά. Και τελικά διασύρθηκαν στα μάτια όσων μπορούν να δουν την αλήθεια κατάματα.

Μια λογική εξήγηση, είναι πως στην έδρα του Παναθηναϊκού το σκέφτονταν δύο και τρεις φορές περισσότερο. Λόγω του φόβου της έδρας και των φιλάθλων. Είχαν βέβαια και την… ασφάλεια του Game 5 στο ΣΕΦ. Οπότε δεν χρειαζόταν να… οργιάζουν στο Μαρούσι. Το 40-60 έφερνε το αγωνιστικό αποτέλεσμα που είδαμε. Τα 4-5 κρίσιμα σφυρίγματα, δεν αρκούσαν για νίκη του Ολυμπιακού. Ακόμη και κόντρα σε μισό Παναθηναϊκό και αγώνα δύο παρατάσεων.

Ας μιλήσουμε όμως με αριθμούς. Σε τρία παιχνίδια στο ΣΕΦ, οι βολές ήταν +62 (96-34) για τον Ολυμπιακό! Σε παιχνίδια που κρίθηκαν στους 6, 10 και 4 πόντους. Πάνω-κάτω ίδιων κατοχών. Κι όμως αυτή η χαοτική διαφορά, δικαιολογήθηκε λες και ήταν κάτι φυσιολογικό.

Στο T-Center τώρα, έγιναν δύο ματς. Με κριτήρια ΣΕΦ, η διαφορά στις βολές έπρεπε να είναι +40 για τον Ολυμπιακό. Τελικά ήταν +1 (37-36). Κάτι δεν πήγε καλά. Προσπάθησαν να το… διορθώσουν με τις αγωνιστικές ποινής, σύμφωνα με όσα έγραψαν στο φύλλο αγώνα. Εκεί ο Παναθηναϊκός ήταν στο -3. Περισσότερες οι αγωνιστικές κεκλεισμένων από τη διαφορά βολών υπέρ του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με τους αριθμούς λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχασε στις βολές στα ματς του ΣΕΦ. Ή τον έκαναν να χάσει. Οι διαιτητές που αισθάνονταν άνετα στο συγκεκριμένο γήπεδο. Καθώς υπάρχει κάτι ακόμη παράδοξο για τη διαιτησία της ΕΟΚ του Λιόλιου και της ΚΕΔ του Κορομηλά. Σε τρεις τελικούς στο Φάληρο, η ελληνική διαιτησία δεν είχε… λύσεις. Ορίστηκαν τέσσερις διαιτησίες σε 2 στα 3 ματς στην έδρα του Ολυμπιακού.

Η Τσαρούχα ήταν εκεί στα Games 1 και 5. Ο Τσιμπούρης στο 1 και στο 3. Ο Καρπάνος και ο Τηγάνηςστο 3ο και στο 5ο. Μια τετράδα… φωτιά, την οποία εμπιστεύτηκε τυφλά η ΚΕΔ/ΕΟΚ. Ο… ριγμένος ήταν ο Κατραχούρας που ορίστηκε μόλις μία φορά.

Η επανάληψη παρουσίας των συγκεκριμένων διαιτητών, μαρτυρά πως ικανοποίησε απόλυτα τα θέλω του μπασκετικού συστήματος. Η απόδοσή τους ήταν καθοριστική για να τους μονιμοποιήσει στην έδρα του Ολυμπιακού. Για το +62 στις βολές.

Όσο για το T-Center, εκεί δεν βρέθηκε ένα καλό σχήμα. Μόνο ο Παπαπέτρου ορίστηκε και στα δύο ματς. Πουρσανίδης, Τηγάνης, Θεονάς και Κατραχούρας, μοιράστηκαν μεταξύ των αγώνων στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Σε μια σειρά που κρίθηκε σε συνολική διαφορά τριών πόντων (και στους πέντε αγώνες) η διαφορά στις βολές ήταν +63 υπέρ του Ολυμπιακού. Λόγω ΣΕΦ. Εκεί όπου σηκώθηκε απαγορευτικό σε break. Ήταν αποφασισμένοι να μην ξαναζήσουν Game 4 της σεζόν 2023-24. Μια τετράδα… φωτιά, έφερε εις πέρας την αποστολή.

Game 1: 29-5 (82-76) Τσαρούχα, Τσιμπούρης, Κατραχούρας

Game 2: 9-14 (68-58) Παπαπέτρου, Τηγάνης, Θεονάς

Game 3: 32-13 (102-92) Τηγάνης, Τσιμπούρης, Καρπάνος

Game 4: 27-23 (93-86) Παπαπέτρου, Πουρσανίδης, Κατραχούρας

Game 5: 35-16 (89-85) Τσαρούχα, Τηγάνης, Καρπάνος