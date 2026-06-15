«Αυτό είναι το συμβόλαιο που προσφέρει η Μπαρτσελόνα στον Μάικ Τζέιμς»

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Correo, η Μπαρτσελόνα έχει προσφέρει στον Μάικ Τζέιμς διετές συμβόλαιο αξίας συνολικών καθαρών αποδοχών 3,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Μπαρτσελόνα κάνει τα πάντα για να κάνει δικό της τον Μάικ Τζέιμς και σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Correo του προσφέρει ενα... μικρό - θεωρητικά - συμβόλαιο.

Όπως αναφέρει το βασκικό ΜΜΕ, η πρόταση στον Αμερικανό γκαρντ, που τον Αύγουστο κλείνει τα 36, είναι 3,2 εκατ. ευρώ συνολικά για διετές συμβόλαιο. Δηλαδή 1,6 εκατ. ευρώ ετησίως.

Μάλιστα, εκτιμάται πως η Μπασκόνια, που έχει τα δικαιώματά του στην Ισπανία από τη διετία 2014-2016, δεν έχει τη δυνατότητα να ματσάρει αυτή την προσφορά, όπως της επιτρέπεται από τον κανονισμό του tanteo.

Ο Μάικ Τζέιμς την τρέχουσα σεζόν μέτρησε με την φανέλα της Μονακό 16,4 πόντους, 6,5 ασίστ, 3,5 ριμπάουντ και 19,1 στην αξιολόγηση κατά μέσο όρο στην Euroleague.