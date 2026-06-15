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«Αυτό είναι το συμβόλαιο που προσφέρει η Μπαρτσελόνα στον Μάικ Τζέιμς»

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Correo, η Μπαρτσελόνα έχει προσφέρει στον Μάικ Τζέιμς διετές συμβόλαιο αξίας συνολικών καθαρών αποδοχών 3,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Μπαρτσελόνα κάνει τα πάντα για να κάνει δικό της τον Μάικ Τζέιμς και σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Correo του προσφέρει ενα... μικρό - θεωρητικά - συμβόλαιο.

 

Όπως αναφέρει το βασκικό ΜΜΕ, η πρόταση στον Αμερικανό γκαρντ, που τον Αύγουστο κλείνει τα 36, είναι 3,2 εκατ. ευρώ συνολικά για διετές συμβόλαιο. Δηλαδή 1,6 εκατ. ευρώ ετησίως.

Μάλιστα, εκτιμάται πως η Μπασκόνια, που έχει τα δικαιώματά του στην Ισπανία από τη διετία 2014-2016, δεν έχει τη δυνατότητα να ματσάρει αυτή την προσφορά, όπως της επιτρέπεται από τον κανονισμό του tanteo.

Ο Μάικ Τζέιμς την τρέχουσα σεζόν μέτρησε με την φανέλα της Μονακό 16,4 πόντους, 6,5 ασίστ, 3,5 ριμπάουντ και 19,1 στην αξιολόγηση κατά μέσο όρο στην Euroleague.

 

«Αυτό είναι το συμβόλαιο που προσφέρει η Μπαρτσελόνα στον Μάικ Τζέιμς»