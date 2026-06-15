Συνελήφθησαν 20 οδηγοί το τελευταίο τετραήμερο στην Αττική - Οι οκτώ είχαν καταναλώσει αλκοόλ

Σε είκοσι συλλήψεις οδηγών προχώρησαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια ειδικής εξόρμησης που πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, από πρώτες πρωινές ώρες της 11 Ιουνίου 2026 έως σήμερα το πρωί.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί διενήργησαν 27.042 ελέγχους αλκοολομέτρησης, ενώ βεβαιώθηκαν 212 παραβάσεις.

Από τους οδηγούς που συνελήφθησαν, οι οκτώ βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.

Βεβαιώθηκαν περισσότερες από 4.000 παραβάσεις

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 4.185 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 368 οχήματα, εκ των οποίων 100 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 660 άδειες ικανότητας οδήγησης και 200 άδειες κυκλοφορίας.

Πάντως, τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,78% επί του συνόλου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση, επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ. στην ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: cnn.gr