Σοκ στη Δράμα: Αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και μετά αυτοκτόνησε

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που συγκλόνισε τη Δράμα, καθώς η γυναίκα αστυνομικός που είχε τραυματιστεί σοβαρά από τον σύζυγό της υπέκυψε στα τραύματά της, ανεβάζοντας τον απολογισμό της οικογενειακής τραγωδίας σε δύο νεκρούς.

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειας, όπου ο άνδρας, επίσης αστυνομικός, φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η πρώτη ειδοποίηση προς τις αρχές προήλθε από ένα εκ των παιδιών του ζευγαριού, το οποίο τηλεφώνησε στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε ότι η μητέρα του βρισκόταν τραυματισμένη στο υπόγειο της κατοικίας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή.

Ωστόσο, παρά τη μάχη που έδωσε, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά της και κατέληξε.

Δράμα: Αυτοκτόνησε ο αστυνομικός μετά το φονικό

Λίγη ώρα μετά την επίθεση και ενώ οι αρχές αναζητούσαν τον φερόμενο ως δράστη, πολίτης επικοινώνησε με την Αστυνομία και ανέφερε ότι ένας άνδρας βρισκόταν πυροβολημένος μέσα σε αυτοκίνητο σε ορεινή περιοχή της Δράμας.

Οι αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο εντόπισαν νεκρό τον σύζυγο της γυναίκας, ο οποίος υπηρετούσε επίσης στην Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι έδωσε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας ήταν περίπου 50 ετών, ενώ η σύζυγός του ήταν άνω των 40 ετών.

Τα δύο παιδιά της οικογένειας βρίσκονται πλέον υπό τη φροντίδα συγγενικών τους προσώπων.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες που οδήγησαν στη διπλή αυτή τραγωδία, η οποία έχει προκαλέσει σοκ τόσο στην τοπική κοινωνία της Δράμας όσο και στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πηγή: lawandorder.gr