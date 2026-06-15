«Έκλεισε» τον Σαϊμπάρι η Μπάγερν Μονάχου

Η Μπάγερν συμφώνησε με την Αϊντχόφεν για τη μεταγραφή του Ισμαέλ Σαϊμπάρι, αντί 55 εκατ. ευρώ!

O 25χρονος επιθετικός αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις στις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται με την εθνική ομάδα του Μαρόκου, και στη συνέχεια να υπογράψει το -πιθανότατα πενταετές- συμβόλαιό του με τους πρωταθλητές Γερμανίας.

Γεννημένος στην Ισπανία από Μαροκινούς γονείς, ο Σαϊμπάρι πέρασε από τις ακαδημίες ομάδων στην Ισπανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία, με τελικό σταθμό την Αϊντχόφεν. Έπαιξε αρχικά στην ομάδα νέων της PSV (που μετέχει στη δεύτερη κατηγορία του ολλανδικού πρωταθλήματος) και από το 2022 καθιερώθηκε στην πρώτη ομάδα, με την οποία έχει πανηγυρίσει τρία πρωταθλήματα και δύο κύπελλα.

Προέρχεται από την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του, με 19 γκολ σε 37 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ είναι βασικός στην εθνική Μαρόκου, που μετέχει αυτό το διάστημα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, και μάλιστα σκόραρε στο 1-1 της πρεμιέρας με τη Βραζιλία.