Λούκα: «Στο τουρνουά “Β. Μπεσκάκη” θέλαμε να βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας»

Το καλοκαιρινό καμπ στα Ιωάννινα και το τουρνουά «Βάσω Μπεκάκη» στην Άρτα ολοκληρώθηκαν χθες (14/6) με θετικό πρόσημο για την Εθνική Γυναικών, η αποστολή της οποίας επέστρεψε το μεσημέρι (15/6) στην Αθήνα έχοντας αφήσει καλές εντυπώσεις στους φιλικούς αγώνες με τη Δανία και την Βουλγαρία.

Η Βάσω Λούκα, μία εκ των πρωταγωνιστριών στην χθεσινή αναμέτρηση με τη Βουλγαρία, μίλησε για την απόδοση της ομάδας, αλλά και πόσο σημαντικό ήταν για όλους να έχει η Εθνική Γυναικών μια καλή παρουσία στο τουρνουά που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη μνήμη της «Βάσως Μπεσκάκη».

«Όλη η ομάδα έκανε πολύ καλή εμφάνιση και αυτό βοήθησε και μένα στον αγώνα με τη Βουλγαρία. Αυτό που δείξαμε τις δύο ημέρες του τουρνουά είναι ότι έχουμε διάθεση και ενέργεια και την βγάλαμε και στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε πολύ χαρούμενες. Ήταν ένα πολύ σημαντικό τουρνουά για εμάς γιατί παίζαμε για την Βάσω Μπεσάκη. Εκπροσωπούμε την Εθνική ομάδα και πήγαμε στα φιλικά παιχνίδια να βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Είναι πολύ σημαντικό που διεξάγεται κάθε χρόνο το συγκεκριμένο τουρνουά».

Αναφερόμενη στο μπάσκετ γυναικών γενικότερα, η διεθνής παίκτρια επισήμανε ότι «στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές καλές παίκτριες. Την αγωνιστική σεζόν που ολοκληρώθηκε τρεις ομάδες προκρίθηκαν στους 8 του EuroCup και βλέπουμε ότι πολύ καλές παίκτριες επιστρέφουν στην Ελλάδα και το πρωτάθλημα. Αυτό δεν κάνει καλό μόνο στην Ελλάδα. Είναι προς όφελος και της Εθνικής ομάδας, κάτι το οποίο είναι ο στόχος. Να ανεβάσουμε την Εθνική ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται. Το μπάσκετ γυναικών σταδιακά ανεβαίνει στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι υπάρχει ταλέντο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κορίτσια με πολύ ταλέντο. Χρειαζόμαστε μεγάλη βοήθεια και υποστήριξη σε όλους τους τομείς. Εμείς από την πλευρά μας, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».