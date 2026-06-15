Σούπερ γκέλα με το... καλημέρα για την Ισπανία, άντεξε και πήρε ιστορικό βαθμό το Πράσινο Ακρωτήρι!

«Φλύαρη» η πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα απέναντι στο μαχητικό Πράσινο Ακρωτήρι, μένοντας στο 0-0 στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Οι πρωτάρηδες της διοργάνωσης άντεξαν στην πίεση των «Φούριας Ρόχας» και έχοντας MVP τον τερματοφύλακα τους (Βοζίνια) πανηγύρισαν τον πρώτο, ιστορικό βαθμό της ιστορίας τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πρεμιέρα στο Μουντιάλ για την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία στο «Mercedes-Benz Stadium» στην Ατλάντα για τον 8ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι που ζει ιστορικές στιγμές καθώς συμμετέχει για πρώτη φορά σε Μουντιάλ.

Οι «Φούριας Ρόχας» με τον Λαμίν Γιαμάλ που προέρχεται από τραυματισμό και βρέθηκε – όπως αναμενόταν – εκτός ενδεκάδας, απέκτησαν τον έλεγχο του αγώνα από τα πρώτα λεπτά χωρίς ωστόσο να απειλούν σοβαρά την αντίπαλη εστία.

Οι παίκτες του Πράσινου Ακρωτηρίου έβγαλαν αποτελεσματική αμυντική λειτουργία και έκλεισαν πολύ καλά όλους τους χώρους.

Οι Ισπανοί παρά την πίεση αδυνατούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις και είχαν μια άκαρπη υπεροχή, χωρίς εμπνεύσεις και φαντασία στο παιχνίδι τους.

Δοκάρι και διπλή ευκαιρία

Όλα αυτά μέχρι το 39΄. Χρονικό σημείο στο οποίο οι Ίβηρες ανέβασαν…στροφές κι «άγγιξαν» το γκολ, όταν έπειτα από κεφαλιά του Κουκουρέγια και πλασέ του Φεράν Τόρες, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι κι ενώ στην επαναφορά ο ο Ογιαρθάμπαλ δεν μπόρεσε να νικήσει με κεφαλιά τον Βοζίνια που έδιωξε σε κόρνερ.

Ακόμα δύο καλές στιγμές για τους Ισπανούς λίγο πριν από το φινάλε του α΄ημιχρόνου.

Στο 45΄πλασέ του Φεράν από θέση βολής, μπλόκαρε ο Βοζίνια, ενώ στο 45+2΄ο κίπερ των «Μπλε Καρχαριών» φώναξε ξανά «παρών» κι έδιωξε σε κόρνερ.

Ίδιο σκηνικό και στο β΄ημίχρονο με την ομάδα του Λουίς Ντε λα Φουέντε να έχει την κατοχή της μπάλας και να ψάχνει το (πολυπόθητο) γκολ. Στο 51΄ο Φαμπιάν έπιασε φαλτσαριστό πλασέ από το ύψος της περιοχής χωρίς να βρει στόχο.

Μέσα ο Λαμίν Γιαμάλ

Με την Ισπανία να αδυνατεί να...ξεκλειδώσει την άμυνα και την εστία των Αφρικανών, ο σούπερ - σταρ των «Φούριας Ρόχας» Λαμίν Γιαμάλ έλαβε εντολή να περάσει (ως αλλαγή) στο παιχνίδι με το ρολόι να δείχνει σε εκείνο το σημείο το 71ο λεπτό.

Στο 73΄πλασέ του Μερίνο, μπλόκαρε ο Βοζίνια με τους Ίβηρες να αυξάνουν κατακόρυφα την πίεσή τους.

Το...μονότερμα στα τελευταία λεπά δεν απέφερε καρπούς για την Ισπανία και η σούπερ - έκπληξη ολοκληρώθηκε με το Πράσινο Ακρωτήρι να πανηγυρίζει ιστορικό βαθμό.

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς Ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Γιορέντε, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι (87΄Γουίλιαμς) Φαμπιάν (71΄Μερίνο), Πέδρι, Φεράν Τόρες (81΄ Όλμο), Γκάβι (71΄Λαμάλ), Ογιαρθάμπαλ.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ( (Πέντρο Λεϊτάο Μπρίτο): Βοζίνια, Μορέιρα, Λόπες, Ντίνεϊ, Σίντνι (76΄Ζοάο Πάολο), Λ. Ντουάρτε (61΄Ντ. Ντουάρτε), Πίνα, Μοντέιρο (79΄Αρκάνχο), Καμπράλ (61΄Σεμέντο), Μέντες, Λιβραμέντο (61΄Ντα Κόστα).

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