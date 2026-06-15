Η Φενέρ έκανε το καθήκον της κόντρα στη Μπεσίκτας, πήρε τη νίκη με σκορ 93-68 και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών σε 1-1.

Μετά το «διπλό» της Μπεσίκτας στο πρώτο ματς, η Φενέρ συνήλθε και χωρίς να κινδυνέψει σε κανένα σημείο, πήρε τη νίκη στην έδρα της με σκορ 93-68 και έκανε το 1-1. Όλα αυτά σε ένα ματς χωρίς ουσιαστικά τον Σάρας Γιασικεβίτσιους, καθώς ο Λιθουανός προπονητής δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές στο πρώτο ημίχρονο και αποβλήθηκε από νωρίς.

Για τους γηπεδούχους, ο Γουέιντ Μπάλντουιν ήταν εξαιρετικός με 17 π. 6 ρ. και 5 ασίστ, ενώ από κοντά ήταν και ο ο Χόρτον-Τάκερ με 16π. 4 ρ. και 3 ασίστ. Από την άλλη πλευρά, για την Μπεσίκτας ο Μπράουν ήταν πολύ καλός με 17 π. 7 ρ. και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 50-37, 72-51, 93-68