Επέστρεψε στον Πρωτέα Βούλας η Λαμπρινή Πολυμένη

Ο Πρωτέας Βούλας με ανακοίνωση του γνωστοποίησε την επιστροφή Λαμπρινής Πολυμένη στην ομάδα για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Πρωτέας Βούλας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την αθλήτρια Λαμπρινή Πολυμένη για τη νέα αγωνιστική χρονιά.Η Λαμπρινή αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στον Παναθηναϊκό και επιστρέφει ξανά στην ομάδα μας μετά τη διετία 2023-2025. Όπως δήλωσε η ίδια:

«Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω στην ομάδα. Γνωρίζω καλά το περιβάλλον και τους ανθρώπους της, με τους οποίους είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία στο παρελθόν.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προπονητή και την διοίκηση για την εμπιστοσύνη και την εκτίμησή τους. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά με υγεία και να πετύχουμε τους στόχους της ομάδας.»

Καλωσορίζουμε και πάλι την Λαμπρινή στην οικογένεια του Πρωτέα και της ευχόμαστε καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες!»