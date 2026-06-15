Τραγωδία στο Ναύπλιο: Νοσηλεύτρια κατέρρευσε και πέθανε μετά από ένταση που δημιούργησαν δεκάδες Ρομά συνοδοί τραυματιών

Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο Νοσοκομείο Ναυπλίου λίγο πριν από τον θάνατο 55χρονης νοσηλεύτριας εν ώρα υπηρεσίας διατυπώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η νοσηλεύτρια κατέληξε το απόγευμα της Δευτέρας ενώ εργαζόταν στα Επείγοντα του νοσοκομείου, κατά τη διάρκεια διαχείρισης περιστατικών που είχαν μεταφερθεί έπειτα από τροχαίο ατύχημα.

Όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, στο Νοσοκομείο Ναυπλίου διακομίστηκαν πέντε τραυματίες Ρομά, ανάμεσά τους και ένα παιδί που έφερε σοβαρά τραύματα.

Παρότι το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν βρισκόταν σε εφημερία, το προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα για την αντιμετώπιση των περιστατικών.

Κατά τον ίδιο, στα Επείγοντα υπηρετούσαν εκείνη την ώρα δύο νοσηλεύτριες, οι οποίες κλήθηκαν να διαχειριστούν τους τραυματίες μέσα σε κλίμα έντονης πίεσης, καθώς δεκάδες συνοδοί βρίσκονταν στον χώρο.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος αναφέρει ότι το προσωπικό ανταποκρίθηκε άμεσα, καταφέρνοντας να σταθεροποιήσει το σοβαρά τραυματισμένο παιδί, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Άργους.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, παρά τις προσπάθειες των υγειονομικών, η ένταση συνεχίστηκε, με συνοδούς να φωνάζουν και να διαμαρτύρονται.

Σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, η 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια της βάρδιάς της.

Παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της και του ιατρικού προσωπικού να την επαναφέρουν, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Ο ίδιος κάνει λόγο για μία ιδιαίτερα αγαπητή εργαζόμενη, η οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών το δημόσιο σύστημα υγείας.

Όπως σημειώνει, η εκλιπούσα είχε βιώσει πριν από τρία χρόνια μια ακόμη προσωπική τραγωδία, καθώς είχε χάσει το παιδί της.

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία του, η οικογένειά της είχε αποφασίσει να διαθέσει στο Νοσοκομείο Ναυπλίου χρηματικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί στη μνήμη του παιδιού της.

Με αφορμή το περιστατικό, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επαναφέρει το ζήτημα των συνθηκών υπό τις οποίες εργάζονται καθημερινά οι υγειονομικοί, υπογραμμίζοντας ότι γιατροί και νοσηλευτές καλούνται συχνά να ανταποκριθούν σε εξαιρετικά απαιτητικές καταστάσεις και υπό έντονη ψυχολογική πίεση.

Η είδηση του θανάτου της 55χρονης έχει προκαλέσει συγκίνηση στους συναδέλφους της και στην τοπική κοινωνία, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες διαδικασίες και τις επίσημες ιατρικές διαπιστώσεις.

Πηγή: lawandorder.gr