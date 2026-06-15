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Παρελθόν από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Λούκα Μίτροβιτς

Μπάσκετ
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Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Λούκα Μίτροβιτς, ο οποίος είναι ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Παρελθόν από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας αποτελεί ο Λούκα Μίτροβιτς, ο οποίος είχε μετακομίσει στη Ρωσία τον Δεκέμβριο.

Με την ρωσική ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα έχοντας 5,7 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ σε 17,1 λεπτά κατά μέσο όρο και πλέον είναι ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

 

Παρελθόν από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Λούκα Μίτροβιτς