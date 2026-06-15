Παρελθόν από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Λούκα Μίτροβιτς

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Λούκα Μίτροβιτς, ο οποίος είναι ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Παρελθόν από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας αποτελεί ο Λούκα Μίτροβιτς, ο οποίος είχε μετακομίσει στη Ρωσία τον Δεκέμβριο.



Με την ρωσική ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα έχοντας 5,7 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ σε 17,1 λεπτά κατά μέσο όρο και πλέον είναι ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Thank you, Luka! 🤝



Center Luka Mitrovic is leaving our team at the end of his contract.



The Serbian basketball player joined the Red-Blues in December as a free agent, replacing Tonye Jekiri, who joined Partizan. pic.twitter.com/j3Dxk7vfBH — CSKA Moscow (@cskabasket) June 15, 2026