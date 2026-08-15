Βοιωτία: Ολοκληρώθηκε η πρώτη αυτοψία στον Άγιο Βασίλειο στο σημείο που ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά

Η αυτοψία επικεντρώθηκε στη γραμμή του εναέριου ηλεκτρικού δικτύου που συνδέει το αιολικό πάρκο με το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Ολοκληρώθηκε η πρώτη αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας, όπου ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στις 31 Ιουλίου που κατέκαψε περισσότερα από 110.000 στρέμματα γης μέσα σε πέντε μέρες και έφτασε έως τη Δυτική Αττική.

Η αυτοψία διενεργήθηκε κατόπιν παραγγελίας του ανακριτή Θηβών, προκειμένου να διερευνηθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι προδιαγραφές κατασκευής του εναέριου δικτύου ρεύματος, όπου ξεκίνησε η εστία της φωτιάς.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, η έρευνα επικεντρώθηκε συγκεκριμένα στη γραμμή του εναέριου ηλεκτρικού δικτύου που συνδέει το αιολικό πάρκο της περιοχής με το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Δέκα εξειδικευμένα στελέχη και αξιωματικοί της Δ.Α.Ε.Ε., με ηλεκτρολογικές, μηχανικές και συναφείς γνώσεις, βρέθηκαν στο σημείο παρουσία πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων των κατηγορουμένων. Κατά την αυτοψία πραγματοποιήθηκε λεπτομερής έρευνα του ηλεκτρικού δικτύου και έγινε καταγραφή και αξιολόγηση όλων των τεχνικών στοιχείων και ευρημάτων.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Κάθε ενδεχόμενο διερευνάται και αξιολογείται, ενώ τα ευρήματα της σημερινής αυτοψίας θα συνεκτιμηθούν με το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, των τεχνικών δεδομένων και των λοιπών στοιχείων που συλλέγονται στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Τρία άτομα στη φυλακή

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου, καθώς και ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, έχουν προφυλακιστεί για την καταστροφική φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατασκευαστική εταιρεία που συνδέεται με τον δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Το συγκεκριμένο δίκτυο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας που παραγόταν από τις ανεμογεννήτριες. Κατά την έρευνα που διενήργησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τεχνικές αστοχίες στην κατασκευή του έργου.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από σπινθηρισμούς που δημιουργήθηκαν λόγω επαφής δύο αγωγών του δικτύου

Τα ευρήματα για το σημείο έναρξης της φωτιάς

Σύμφωνα με το αρχικό πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), στο δίκτυο ηλεκτροδότησης εντοπίστηκαν ελλείψεις, αστοχίες και τεχνικές ατέλειες, οι οποίες φέρεται να συνέβαλαν στη δημιουργία σπινθήρων που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Κατά την αυτοψία, οι πραγματογνώμονες διαπίστωσαν ότι η περιοχή όπου ξέσπασε η φωτιά χαρακτηρίζεται από θαμνώδη βλάστηση, έντονες κλίσεις και σημαντικές υψομετρικές διαφορές. Σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου βρίσκονταν οι ανεμογεννήτριες του αιολικού πάρκου, καθώς και το υπέργειο και υπόγειο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων βρίσκονται οι οικισμοί Αγίου Βασιλείου και Καλαμακίου με διάσπαρτες κατοικίες.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται αεροφωτογραφίες του σημείου εκδήλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και φωτογραφικό υλικό που κατέγραψε διερχόμενος πεζός στα πρώτα λεπτά μετά την έναρξή της.

Οι ερευνητές προσδιόρισαν με ακρίβεια το σημείο εκκίνησης της φωτιάς και, σύμφωνα με τα στοιχεία τους, δεν εντοπίστηκαν ίχνη εμπρηστικών μηχανισμών, ανθρώπινης δραστηριότητας, θερμών εργασιών, αυτανάφλεξης, υπολειμμάτων καπνίσματος ή ενδείξεις που να παραπέμπουν σε πιθανό πυροβολισμό του εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι από την περιοχή διέρχεται ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης. Ένα τμήμα του είναι υπόγειο και στη συνέχεια μετατρέπεται σε εναέρια γραμμή μέσω ξύλινων στύλων, καταλήγοντας στις εγκαταστάσεις του αιολικού πάρκου. Στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά εντοπίστηκε πεσμένος ξύλινος στύλος, ενώ στο έδαφος βρέθηκαν και οι αγωγοί μαζί με τα καλώδια του δικτύου.

Οι αλλοιώσεις στα καλώδια

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάσταση των καλωδίων που είχαν καταπέσει στο έδαφος. Σε ορισμένα σημεία τους καταγράφηκαν τοπικές παραμορφώσεις και θερμικές αλλοιώσεις στους μεταλλικούς κλώνους των αγωγών, οι οποίες, σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες της ΔΑΕΕ, προϋπήρχαν της πυρκαγιάς και δεν προκλήθηκαν από αυτή.

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες φθορές συνδέονται με την πρόκληση σπινθήρων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην ξηρή βλάστηση λόγω των ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή. Την ημέρα της πυρκαγιάς καταγράφηκαν άνεμοι έντασης έως 7 μποφόρ, με ριπές που τοπικά έφτασαν ακόμη και τα 11 με 12 μποφόρ.

Πηγή: newsbomb.gr