Βράδυ Σαββάτου η πρεμιέρα της Σάκκαρη στο Σινσινάτι

Η Μαρία Σάκκαρη είναι έτοιμη να ξεκινήσει την προσπάθειά της στο 1000άρι του Σινσινάτι.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.32) πέρασε με μπάι στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης και εκεί θα βρει την Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουζμπεκιστάν, Νο.83 στον κόσμο. Ο αγώνας τους θα κλείσει το πρόγραμμα στο Court 4, δηλαδή αναμένεται να αρχίσει μετά τις 11 το βράδυ του Σαββάτου (15/8).

Στο head to head η Μαρία προηγείται με 3-0, έχοντας κερδίσει και πριν μερικές εβδομάδες την αναμέτρησή τους στον δεύτερο γύρο του Wimbledon.

Η νικήτρια λογικά θα συναντήσει στον τρίτο γύρο την Ίγκα Σβιόντεκ, που κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Εμίλια Αράνγκο.

Tην πορεία τους ξεκινούν και οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Σάσα Ζβέρεφ, Ράφα Χόδαρ, Αμάντα Ανισιμόβα, Τζέσικα Πεγκούλα και Λίντα Νόσκοβα.

P&G Stadium Court

18:00

Ζέινεπ Σονμέζ – Αμάντα Ανισιμόβα [9]

Νόβακ Τζόκοβιτς [3] – Τιάγκο Αγκουστίν Τιράντε

Τόμι Πολ [18] – Χούμπερτ Χούρκατς

Πέιτον Στερνς – Κλάρα Τάουσον [27] (όχι πριν τις 02:00)

Αλεξάντερ Ζβέρεφ [1] – Κάμερον Νόρι

Grandstand

18:00

Μιομίρ Κετσμάνοβιτς – Φλάβιο Κομπόλι [7]

Λίντα Νόσκοβα [6] – Κέιτι Μπόουλτερ (όχι πριν τις 20:00)

Σιμόνα Bάλτερτ – Τζέσικα Πεγκούλα [3]

Ραφαέλ Χόδαρ [12] – Ντένις Σαποβάλοφ (όχι πριν τις 02:00)

Λοΐς Μπουασόν [WC] – Μπελίντα Μπέντσιτς [12] (όχι πριν τις 03:30)

Court 4

18:00

Σουάι Ζανγκ – Κέιλα Ντέι [Q]

Γελένα Οσταπένκο [26] – Μαγνταλένα Φρεχ

Λουτσιάνο Νταρντέρι [19] – Ρίνκι Χιτζικάτα [WC]

Καμίλα Ραχίμοβα – Μαρία Σάκκαρη [29]