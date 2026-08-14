Καραβασίλης: «Περήφανοι που είμαστε εδώ και παίζουμε για την Εθνική»

Η Εθνική Παίδων θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-6 της τελικής κατάταξης του Ευρωμπάσκετ U16 μετά την σημερινή της νίκη επί της Πολωνίας και ο Μάριος Καραβασίλης μίλησε για το τουρνουά.

Μάλιστα, αναφέρθηκε στη σημασία του αποτελέσματος και μια νίκη (102-84) που ήρθε μετά από την ήττα από τη Λετονία.

«Ήταν μια καλή αντίδραση και μια καλή εμπειρία για εμάς. Είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα και παρά το ότι μπήκαμε λίγο νωθρά στην αρχή και η Πολωνία προηγήθηκε, αντιστρέψαμε την κατάσταση και στο δεύτερο παρουσιαστήκαμε πιο δυνατοί».

Για τον ίδιο και τους συμπαίκτες του οι αγώνες για τις θέσεις 5-8 δεν είναι καθόλου αδιάφοροι, όπως ίσως νομίζουν ορισμένοι φίλαθλοι: «Είναι τεράστια τιμή και περηφάνεια να αγωνίζεσαι για την Εθνική Ομάδα, για μια θέση όσο το δυνατόν ψηλότερα στην τελική κατάταξη. Βρεθήκαμε μια ανάσα από τα μετάλλια και κάτι που μας είπε ο κόουτς Παπαδόπουλος, ότι είναι τιμή να βρίσκονται όλες οι «μικρές εθνικές ομάδες στις έξι καλύτερες της Ευρώπης. Είναι σημαντικό για εμάς».

Η εμπειρία του Ευρωμπάσκετ, είναι δύσκολη, αλλά και σημαντική για τους νεαρούς αθλητές και είναι κάτι που ο Καραβασίλης αναγνωρίζει. Ανυπομονεί δε ήδη για το αύριο: «Ήταν δύσκολη η προετοιμασία και η διοργάνωση ήταν μεγάλη εμπειρία για εμένα από πολλές πλευρές. Ήμασταν όλη η ομάδα μαζί πάνω από 40 μέρες, αντιμετωπίσαμε δυνατές ομάδες. Προσωπικά έχω δει και αναγνωρίσει λάθη που κάνω μέσα στο παιχνίδι και έτσι θα πορευτώ πιστεύω καλύτερα στη νέα σεζόν. Είμαστε περήφανοι που είμαστε εδώ, που παίζουμε για την Εθνική Ομάδα και προετοιμαζόμαστε για αύριο».