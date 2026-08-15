Φωτιές: Χωρίς ενεργό μέτωπο στο Ρέθυμνο, σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Κω

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο – Την ώρα που η φωτιά καίει στο Πυλί, στην πόλη της Κω έβρεχε καταρρακτωδώς

Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Κρήτη και Κω.

Στο Ρέθυμνο, χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (14/08) στον Φοίνικα, στο νότιο τμήμα του νομού. Η εικόνα στην περιοχή έχει βελτιωθεί αισθητά, ωστόσο, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο, υπό τον φόβο πιθανών αναζωπυρώσεων.

Νωρίτερα, η φωτιά είχε πλησιάσει κατοικημένες περιοχές, με την Πολιτική Προστασία να ενεργοποιεί το «112» και να ζητά προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από τις περιοχές Φωτεινάρι και Σούδα.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στην Κω, στην περιοχή του Πυλίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ, για την ενίσχυση της επιχείρησης μετέβησαν στο νησί επτά πυροσβέστες της 11ης ΕΜΟΔΕ από τη Ρόδο.

Πάντως, τα «παιχνίδια» του καιρού είναι απερίγραπτα. Λίγο μετά τις 21:40 κι ενώ μαίνεται το πύρινο μέτωπο στο Πυλί, στην πόλη της Κω σημειώθηκε ισχυρή μπόρα.

Για αρκετή ώρα η βροχή έπεφτε καταρρακτωδώς στην πόλη, δημιουργώντας μία εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη που επικρατεί την ίδια στιγμή στο Πυλί.

Στο νησί του Αιγαίου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, Θεοδόση Νικηταρά, η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη, με την εστία να εντοπίζεται σε δύσβατο σημείο και συγκεκριμένα σε μεγάλη χαράδρα, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την προσέγγιση των πυροσβεστών.

Οι επίγειες δυνάμεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της μορφολογίας του σημείου, ενώ ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνδρομή των εναέριων μέσων τα οποία επιχειρούσαν περίπου μέχρι τις 20:00, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια για τον περιορισμό της φωτιάς.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κω, Σταμάτης Καμπουράκης, ανέφερε πως στην περιοχή σημειώνονται μικρές αναζωπυρώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται άμεσα, ωστόσο οι ισχυρές ριπές ανέμου εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Κανείς δεν εφησυχάζει», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με στόχο να τεθεί η πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο και να αντιμετωπιστεί άμεσα οιαδήποτε νέα εστία.

Στο πεδίο παραμένουν πυροσβέστες, εθελοντές και μηχανήματα έργου, με όλες τις δυνάμεις να βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, κυρίως λόγω των ανέμων, καθώς ακόμη και μία μικρή αναζωπύρωση μπορεί να δημιουργήσει νέα προβλήματα.

Πηγή: newsbomb.gr