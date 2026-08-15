Μίτα και Μέρλος κατέλαβαν την ενδέκατη θέση στον τελικό του ύψους

Ο αντίθετος άνεμος επηρέασε την απόδοση των δύο Ελλήνων στον τελικό του άλματος εις ύψος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου, στο Μπέρμιγχαμ.

Οι Αντώνης Μέρλος και Αντρέα Μίτα συμβιβάστηκαν με την 11η θέση, χαμηλότερα από τις προσδοκίες αμφοτέρων, αλλά και των Ελλήνων φιλάθλων.

Οι Αντώνης Μέρλος και Αντρέα Μίτα προέρχονταν από εξαιρετικό προκριματικό και είχαν θέσει ψηλά τον πήχη των προσδοκιών στο "Alexander Stadium", στν πρώτο ευρωπαϊκό τελικό τους στον ανοιχτό στίβο.

Παρ’ ότι μπήκαν στον τελικό με πολύ καλή διάθεση και αισιοδοξία για την υπέρβαση, δεν κατάφεραν να περάσουν τα 2.23 και κατέλαβαν από κοινού την 11η θέση.

Λίγο νωρίτερα είχαν περάσει με την τρίτη τα 2.18, το ύψος που τους έδωσε την τελική τους κατάταξη. Οι πρώτες προσπάθειές τους στα 2.23 ήταν οι καλύτερες, ιδιαίτερα του Μέρλου, αλλά ο πήχης δεν παρέμεινε στους στυλοβάτες.