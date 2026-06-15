Στην τελική ευθεία το θέμα «προπονητή» στον ΠΑΟΚ

Κορυφώνονται οι «ζυμώσεις» στις τάξεις του ΠΑΟΚ με φόντο την επόμενη ημέρα αλλά και το ποιος θα είναι ο «εκλεκτός» για τον ασπρόμαυρο πάγκο - Συσκέψεις με Μάτος και Βιεϊρίνια.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναμένεται να αποτελέσει και επίσημα παρελθόν από τους Θεσσαλονικείς δεδομένου πως απομένει μόνο η ανακοίνωση για το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών. Όπως είναι λογικό, οι συζητήσεις και οι επαφές εντός των γραφείων της Τούμπας αφορούν την επόμενη ημέρα και το ποιος θα είναι ο «εκλεκτός» για να αναλάβει τα ηνία του Δικεφάλου.

Είναι μία απόφαση άκρως κομβική, όπως μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας, και ήδη τα πρώτα ονόματα έχουν κάνει την εμφάνισή τους, όπως αυτό του Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος αποχώρησε από την Αλ Τζαζίρα μόλις το περασμένο Σάββατο (13/6), αλλά και του Πορτογάλου Λουίς Κάστρο.

Προφανώς οι επαφές με τους υποψηφίους έχουν ενταθεί τα τελευταία 24ωρα, με τους Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια να έχουν μελετήσει τις προτάσεις, να έχουν προχωρήσει σε σχετικές συζητήσεις αλλά και εισηγήσεις, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα εξελίξεις στο σημαντικό αυτό ζήτημα δεδομένου πως ο χρόνος μετράει αντίστροφα.

Στην παρούσα φάση, ο Λέο Μάτος δίνει το «παρών» στις συσκέψεις ηλεκτρονικά, καθώς βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, ως καλεσμένος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Βραζιλίας στο Μουντιάλ.