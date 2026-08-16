Ζέρβας: «Μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα - Όλοι θέλουμε να αγωνιστούμε ξανά με την Εθνική»

Ο Τάσος Ζέρβας μίλησε για την πορεία της Εθνικής Παίδων στο Eurobasket U16, η οποία ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση της έκτης θέσης.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ιστοσελίδα της ΕΟΚ:

«Ήταν μια φανταστική εμπειρία για μένα. Το ευχαριστήθηκα, αν και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάει και καλύτερα. Δώσαμε το 100% και προχωράμε, έτοιμοι να δουλέψουμε για τη συνέχεια. Το να εκπροσωπείς την πατρίδα σου είναι κάτι πολύ σημαντικό».

Για το αν τους βοήθησε αυτή η εμπειρία: «Σίγουρα! Παίξαμε με αντιπάλους που ήταν δυνατοί, είχαν καλούς παίκτες, τους καλύτερους στις δικές τους χώρες. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και είναι κάτι που μας βοήθησε να γίνουμε καλύτεροι».

Για τα όσα κέρδισε ο ίδιος: «Κέρδισα πολλά… Αρχικά σε αντοχή, γιατί είχαμε συνεχόμενες προπονήσεις, αλλά μπόρεσα να ανταπεξέλθω. Επίσης είχα πολύ καλούς συμπαίκτες, παίκτες που είναι πρωταγωνιστές στις ομάδες τους και ήταν κάτι που με βοήθησε να γίνω καλύτερος παίζοντας δίπλα τους ή απέναντί τους στις προπονήσεις καθημερινά».

Για το αν η ομάδα θέλει να περάσει ακόμα ένα καλοκαίρι στο γήπεδο: «Ναι! Εννοείται! Ο κόουτς μας έχει βοηθήσει να γίνουμε ομάδα, αλλά και παρέα κι εμείς ως παίκτες περνάμε το μεγαλύτερο μέρος εκτός γηπέδου μαζί στο ξενοδοχείο. Είναι σημαντικό και όλοι θέλουμε να είμαστε εδώ, όλοι θέλουμε να φορέσουμε ξανά τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας».