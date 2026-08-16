Σκύρος: Σε εξέλιξη το πύρινο μέτωπο - Μάχη με τους ανέμους δίνουν 6 εναέρια μέσα

Ολονύχτια μάχη με τις φωτιές έδωσαν οι ισχυρές δυνάμεις που έφτασαν στο νησί.

Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 15/8 στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου.

Με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν και οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα, με δύο ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη να επιχειρούν στα τρία μέτωπα που έχουν δημιουργηθεί στο νησί.

Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση και λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα, ενώ η ακαθάριστη έκταση του πευκοδάσους την έκανε ανεξέλεγκτη. Αυτή την ώρα το πιο ανησυχητικό μέτωπο είναι στο βορειοανατολικό κομμάτι, που η φωτιά είναι σε εξέλιξη. Τα άλλα δύο μέτωπα χαρακτηρίζονται βελτιωμένα και αναμένεται να οριοθετηθούν σύντομα.

Στο νησί επιχειρούσαν όλο το βράδυ 89 πυροσβέστες, μαζί με έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 21 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, συνδράμουν με μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Σκύρου και της Πολιτικής Προστασίας Ευβοίας, καθώς και του Στρατού, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή εθελοντών και κατοίκων.

Από το πρωί ξεκίνησαν και τα εναέρια μέσα, όμως η μεγάλη μάχη δίνεται για να προλάβουν τους ανέμους που μέχρι στιγμής είναι λιγότερο ισχυροί σε σχέση με το Σάββατο και φτάνουν τα 5 μποφόρ.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως αναμένεται να ενισχυθούν και ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες, κάτι που θα δυσκολέψει το έργο της Πυροσβεστικής. Τα μηχανήματα έργου του Στρατού και οι δασοκομάντος επιχειρούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, ώστε να ανακόψουν τη φωτιά.

Σημειώνεται ότι το μέτωπο δεν βρίσκεται κοντά σε οικισμούς, ενώ όσα σπίτια βρίσκονται διάσπαρτα στο βουνό, περιφρουρούνται από την Πυροσβεστική.

Πηγή: newsbomb.gr