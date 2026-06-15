Πέφτουν οι τίτλοι τέλους της συνεργασίας ΠΑΟΚ - Λουτσέσκου!

Οι ανακοινώσεις απομένουν για να μπει ο επίλογος της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Ραζβάν Λουτσέσκου…

Ένας κύκλος κλείνει. ΠΑΟΚ και Ραζβάν Λουτσέσκου μετά από συνολικά επτά χρόνια συμπόρευσης, ρίχνουν τους τίτλους τέλους σε μια σχέση που πέρασε πολλά, δοκιμάστηκε πολλάκις αλλά άφησε πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη.

Οι συζητήσεις μεταξύ της πλευράς Λουτσέσκου και του ΠΑΟΚ κορυφώθηκαν τα τελευταία 24ωρα, καθώς το μέλλον του φάνταζε «μετέωρο» μετά το τέλος της σεζόν.

Όπως όλα δείχνουν, ο Ρουμάνος τεχνικός θα αποτελέσει παρελθόν από τον ασπρόμαυρο πάγκο, καθώς αυτήν την ώρα η υπόθεση έχει πάρει τη νομική οδό, απομένουν τα διαδικαστικά, ενώ μέσα στην μέρα (15/6) αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις.