«Διαπραγματεύσεις Ολυμπιακού-Λάτσιο για τον Καντσελιέρι» (pic)

Από την Ιταλία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακό βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Λάτσιο για την περίπτωση του Ματέο Καντσελιέρι.

Στο προσκήνιο ξανά η περίπτωση του Ματέο Καντσελιέρι για τον Ολυμπιακό, καθώς όπως αναφέρουν από την Ιταλία, οι Πειραιώτες βρίσκονται σε συζητήσεις με την Λάτσιο για την απόκτηση του.

Ο Καντσελιέρι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε τέσσερα γκολ και δύο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Λάτσιο.

Όπως μετέδωσε ο Ιταλός δημοσιογράφος και ρεπόρτερ της Λάτσιο, Ματέο Πετρούτσι, οι Πειραιώτες έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους Ρωμαίους για την αγορά του 23χρονου αριστεροπόδαρου εξτρέμ, ενώ τονίζει ότι η ομάδα του Πειραιά είναι αυτή που ενδιαφέρεται περισσότερο για να τον αποκτήσει.

Τέλος αναφέρει ότι η Λάτσιο αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 10 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του.