Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Στη ΓΑΔΑ διανυκτερεύει - Το σκεπτικό της απόφασης που τον έστειλε ξανά φυλακή

Στη ΓΑΔΑ διανυκτερεύει τελικά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος αργά το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) οδηγήθηκε αρχικά στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης από το Ε΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, προκαλώντας την άμεση έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Αστυνομικές δυνάμεις, με τη συμμετοχή στελεχών της ΟΠΚΕ, έφτασαν μετά τις 18:00 στην κατοικία του στον Βύρωνα, όπου ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη διέμενε με περιοριστικούς όρους από τις 21 Μαΐου, ημέρα της αποφυλάκισής του.

Ο ίδιος ήταν προετοιμασμένος και εξήλθε από την οικία του κρατώντας μια μεγάλη αποσκευή. Χωρίς να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους, επιβιβάστηκε σε ταξί μαζί με τη συνήγορό του με προορισμό τον Κορυδαλλό, υπό τη συνεχή συνοδεία περιπολικών. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, άλλαξε όχημα και επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο της ΕΛ.ΑΣ., με το οποίο έφτασε στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Το σκεπτικό του Αρείου Πάγου

Οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, μετά από συσκέψεις που ξεκίνησαν στις αρχές Ιουνίου, έκαναν δεκτή την αίτηση αναίρεσης του εισαγγελέα. Έκριναν ότι το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά προχώρησε σε εσφαλμένη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Η δικαστική κρίση βασίστηκε στον νόμο 4855/2021, ο οποίος είχε θεσπιστεί με αφορμή τα αιτήματα αποφυλάκισης του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή:

«Καταδικασμένοι που εκτίουν πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης μπορούν να απολυθούν υπό όρους, μόνο εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 25 έτη πραγματικής κράτησης».

Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά είχε βασίσει την αρχική του απόφαση στο προηγούμενο νομικό καθεστώς, το οποίο προέβλεπε τη συμπλήρωση 19 ετών, λαμβάνοντας υπόψη τη συμπεριφορά του, τη συνέπεια στις άδειές του και την απόκτηση διδακτορικού τίτλου κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Εντούτοις, ο Άρειος Πάγος επεσήμανε ότι ο Γιωτόπουλος, ο οποίος εκτίει ποινή 17 φορές ισόβια και 25 έτη κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε ισάριθμες δολοφονίες, έχει συμπληρώσει 24 χρόνια εγκλεισμού από το καλοκαίρι του 2002. Επομένως, δεν πληροί τις προϋποθέσεις αποφυλάκισης για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο.

Τι σημαίνει νομικά η αναίρεση

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ακυρώνει το βούλευμα αποφυλάκισης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και επαναφέρει σε ισχύ την αρχική απορριπτική κρίση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

Η υπόθεση θα εξεταστεί εκ νέου από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά με διαφορετική δικαστική σύνθεση. Ωστόσο, τα νομικά περιθώρια είναι καθορισμένα, καθώς με βάση την τροποποίηση του άρθρου 524 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτικές για τα δικαστήρια κατώτερης βαθμίδας ως προς τα νομικά ζητήματα που επιλύουν.

Το προφίλ του «Μιχάλη Οικονόμου»

Με την επιστροφή του στη φυλακή τερματίζεται το σύντομο διάστημα ελευθερίας για τον άνθρωπο που είχε κατηγορηθεί ως ο καθοδηγητής της οργάνωσης «17 Νοέμβρη».

Γεννημένος το 1944 στο Παρίσι, πραγματοποίησε σπουδές στη Γαλλία και ενεπλάκη σε ένοπλες ομάδες από τη δεκαετία του ’70, κατά την περίοδο των πολιτικών εντάσεων της μεταπολίτευσης.

Ο ίδιος χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Μιχάλη Οικονόμου» και διέμενε μεταξύ του Βύρωνα και της εξοχικής του κατοικίας στους Λειψούς.

Τον Ιούλιο του 2002, εντοπίστηκε από την Αντιτρομοκρατική υπηρεσία στους Λειψούς, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο. Τα αποτυπώματά του σε χώρο της οργάνωσης στην οδό Πάτμου και οι αναλύσεις γραφικού χαρακτήρα σε προκηρύξεις αποτέλεσαν κρίσιμα στοιχεία. Στη δίκη του 2003, αν και ο ίδιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, το δικαστήριο τον καταδίκασε ως τον αρχηγό της οργάνωσης.

Πηγή: ethnos.gr