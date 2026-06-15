Κλασσική ευκαιρία για το Βέλγιο - Φάουλ του Ντε Μπρόινε στο δοκάρι (vid)

Στο 53' το Βέλγιο "άγγιξε" την ισοφάριση. Φάουλ του Ντε Μπρόινε, η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι της εστίας της Αιγύπτου.

Το δοκάρι του Βελγίου

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