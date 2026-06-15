Το Βέλγιο κατάφερε να πάρει δύσκολη ισοπαλία με 1-1 απέναντι στην «μαχητική» Αίγυπτο που τα έδωσε όλα, με… ήρωα τον Λουκάκου και αυτογκόλ του Χάνι για την πρεμιέρα του 7ου ομίλου του Μουντιάλ.

Το Βέλγιο δεν μπόρεσε να ξεκινήσει νικηφόρα στην πρεμιέρα του 7ου ομίλου του Μουντιάλ και έμεινε στο 1-1 απέναντι στην Αίγυπτο που πάλεψε στα ίσα το ματς μέχρι το τέλος. Ιράν και Νέα Ζηλανδία αναμετρώνται σε λίγες ώρες για να έχουμε την πρώτη εικόνα του ομίλου.

Η πρώτη καλή στιγμή της αναμέτρησης ήρθε στο 7ο λεπτό, με το σουτ του Ντε Μπρόινε να περνά ελάχιστα άουτ για το Βέλγιο. Οι δύο ομάδες υπέπεσαν σε αρκετά λάθη και δεν κρατούσαν τη μπάλα στα πόδια τους, προκειμένου να βγουν με αξιώσεις στην επίθεση.

Η Αίγυπτος ήταν αυτή που έβαλε όμως... φωτιά στο Σιάτλ! Στο 20ο λεπτό ο Σαλάχ έδωσε ωραία στον Ασούρ και εκείνος με δυνατό σουτ εκτός περιοχής... νίκησε τον Κουρτουά για το 0-1, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς!

Οι Βέλγοι είχαν την κατοχή και την κυκλοφορία της μπάλας, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στην εστία των Αιγυπτίων.

Οι «Φαραώ» αμύνονταν με πάθος και δύναμη και προσπάθησαν να... χτυπήσουν κυρίως στην αντεπίθεση. Στο 31' ο Τίλεμανς με μια αρκετά άστοχη κεφαλιά, προσπάθησε να φανεί απειλητικός. Δύο λεπτά αργότερα ο Κουρτουά απέκρουσε σωτήρια το σουτ του Ζίκο σε κόρνερ.

Στη συνέχεια και μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους, το Βέλγιο πίεσα ασφυκτικά τα καρέ των τυπικά φιλοξενούμενων για να βρουν γκολ ισοφάρισης. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ντοκού σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία μέσα από την περιοχή για το 1-1.

Στο τελευταίο λεπτό του εξτρά χρόνου, ο Μαρμούς από πλάγια θέση εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Εντόι, αλλά το πλασέ που επιχείρησε απομακρύνθηκε από τον Κουρτουά σε κόρνερ.

Τρία λεπτά μετά την επανεκκίνηση του αγώνα για το δεύτερο μέρος, η Αίγυπτος είχε διπλή χαμένη ευκαιρία με τους Ζίκο και Μαρμούς να μην μπορούν να πιάσουν το σουτ μέσα από την περιοχή. Το Βέλγιο ανέβασε την απόδοσή του και στο 53' ο Ντε Μπρόινε με απευθείας εκτέλεση φάουλ έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι!

Η Αίγυπτος είχε τεράστια διπλή στιγμή για το 0-2, με τον Κουρτουά να διώχνει με υπερένταση την κεφαλιά του Σαλάχ, ενώ στη συνέχεια ο Ασούρ αστόχησε από θέση... βολής. Στο 60ο λεπτό ο Μαρμούς έφυγε ωραία στην κόντρα, αλλά ήταν αρκετά στόχος στο τελείωμα. Δύο λεπτά αργότερα ο Τίλεμανς... απάντησε στην ευκαιρία των Αιγυπτίων, αλλά το δυνατό σουτ του έφυγε άουτ.

Στη συνέχεια της φάσης ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου απέκρουσε το σουτ του Ντε Μπρόινε. Το παιχνίδι απέκτησε εντυπωσιακό ρυθμό και στο 65' ο δραστήριος Μαρμούς έκανε όμορφη προσπάθεια, αλλά η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ για την Αίγυπτο.

Ο Ρομέλο Λουκάκου πέρασε στο ματς στο 66' και ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα κατάφερε να ισοφάρισε σε 1-1, με την μπάλα να πηγαίνει και από τα πόδια του Χάνι στα δίχτυα της Αιγύπτου!

Ο Μενιέ στο 73' με πλασέ εντός περιοχής, είχε καλή στιγμή για να κάνει την ολική ανατροπή για το Βέλγιο, αλλά δεν ήταν εύστοχος. Το Βέλγιο είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 στο 83', όμως ο Σομπέρ απέκρουσε εντυπωσιακά την ωραία κεφαλιά του Μέχελε.

Οι Βέλγοι πίεσαν στα τελευταία λεπτά προκειμένου να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν τη νίκη και στο 86' ο Λουκάκου είχε καλή στιγμή με κεφαλιά που έφυγε άουτ. Οι τυπικά γηπεδούχοι είχαν ακόμη μία καλή στιγμή για γκολ, με την προβολή του Μέχελε να φεύγει λίγο πάνω από τα αντίπαλα δοκάρια.

Μέχρι το φινάλε το σκορ της αναμέτρησης δεν άλλαξε και έτσι οι δυο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό (1-1) στην πρεμιέρα του 7ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

ΒΕΛΓΙΟ: Κουρτουά, Μέχελε, Μενιέ, Καστάνιε (56′ Ράσκιν), Ενγκόι, Ντε Μπρόινε (85′ Βάνακεν), Τίλεμανς, Ονανά (56′ Ντε Κάιπερ), Τροσάρ, Ντοκού (85′ Πάρδο), Ντε Κετελάρε (66′ Λουκάκου).

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Σομπέρ, Ιμπραχίμ, Χάνι, Φατού (88′ Χαφέζ), Ασούρ (71′ Ραμπιά), Ζίκο (76′ Ζίζο), Φατί (88′ Αντέλ), Λασίν, Ατία, Σαλάχ (76′ Χαμζά), Μαρμούς.

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