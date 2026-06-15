Πολωνικά media: «Η Πογκόν κλείνει τον Μπότη από τον Ολυμπιακό»

Το συμβόλαιο του νεαρού πορτιέρε με τους «ερυθρόλευκους» ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες και σύμφωνα με τους Πολωνούς, την Τρίτη θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την Πογκόν.
Ο Μπότης, μέτρησε δύο συμμετοχές με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν και στις ακαδημίες της Ίντερ αλλά και του ΠΑΟΚ και πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.
🚨 Nikolaos Botis (Olympiakos Pireus) ma zostać nowym bramkarzem Pogoni Szczecin.— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 15, 2026
22-latek jest już w Szczecinie. Jutro ma przejść testy medyczne:
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