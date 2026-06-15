Πολωνικά media: «Η Πογκόν κλείνει τον Μπότη από τον Ολυμπιακό»

Στην Πολωνία φαίνεται ότι θα συνεχίσει την καριέρα του ο 22χρονος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Νίκος Μπότης, που σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Πολωνία έχει έρθει σε συμφωνία με την Πογκόν.

Το συμβόλαιο του νεαρού πορτιέρε με τους «ερυθρόλευκους» ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες και σύμφωνα με τους Πολωνούς, την Τρίτη θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την Πογκόν.

Ο Μπότης, μέτρησε δύο συμμετοχές με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν και στις ακαδημίες της Ίντερ αλλά και του ΠΑΟΚ και πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.