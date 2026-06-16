«Ένας προπονητής υπάρχει για τον Παναθηναϊκό πάνω στη γη, ο Ομπράντοβιτς - Εξελίξεις άμεσα»

H Magic Euroleague σχολίασε τους λόγους που αποχώρησε ο Εργκίν Αταμάν από τον Παναθηναϊκό και την επόμενη μέρα του Τριφυλλιού, η οποία ευελπιστεί να είναι με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Σε ακόμη μία Magic Euroleague συζητήθηκαν τα πάντα που αφορούσαν την επικαιρότητα του μπάσκετ και όχι μόνο.

Οι λόγοι που έφεραν τον Αταμάν στην έξοδο του Παναθηναϊκού αλλά και το τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα για το Τριφύλλι, ενώ συζητήθηκε και τι γίνεται τελικά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος είναι ο μοναδικός στόχος των «πράσινων», με τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα.

Παράλληλα αναλύθηκε και το ρόστερ του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν, με μία αποκάλυψη για τον Τι Τζέι Σορτς, ενώ παράλληλα έγινε κουβέντα και για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού.

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