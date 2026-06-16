Νταβέλης: «Η μεγαλύτερη παράσταση αθλιότητας που έζησε η Λάρισα εδώ και δεκαετίες»

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΛ, Αχιλλέας Νταβέλης εξέδωσε ανακοίνωση για τα επεισόδια που προκάλεσαν οι οπαδοί των «βυσσινί» έξω από το σπίτι του, μετά το συλλαλητήριο για το ιδιοκτησιακό.

Αναλυτικά η μακροσκελής ανακοίνωση αναφέρει:

«Σε αυτό το θεάτρου του παραλόγου που έζησε η Λάρισα απόψε, είναι απορίας άξιο πότε οι θεσμικοί φορείς της πόλης μας θα πάρουν επίσημα θέση στη μεγαλύτερη παράσταση αθλιότητας, τρομοκρατίας και παραλογισμού, που βίωσε και βιώνει η πόλη μας εδώ και δεκαετίες.

Από πότε η βαρβαρότητα και ο σκοταδισμός διαμορφώνει τα δρώμενα σε μία πόλη που θεωρεί ότι είναι πολιτισμένη, σύγχρονη και αναπτυσσόμενη; Όταν οι θεσμοί και η κοινωνία κωφεύουν στον κανιβαλισμό ενός συμπολίτη και της οικογένειας του εντελώς αναίτια, τότε τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά.

Όταν ο άνθρωπος αυτός υβρίζεται και προπηλακίζεται με τον πλέον άθλιο τρόπο από το οργανωμένο τοπικό έγκλημα εδώ και μήνες, επειδή η ομάδα της πόλης και του ιδίου δεν κατάφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα ή δεν μπόρεσε να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία, τότε κάποιοι δεν αντιλήφθηκαν ότι η Λάρισα στερείται οργανωμένης πολιτείας.

Μιλάμε για τον άνθρωπο που έσωσε την τοπική ποδοσφαιρική ομάδα από την καταστροφή πριν από τέσσερα χρόνια, την ανέβασε στη μεγάλη κατηγορία πέρυσι μετά από απουσία ετών και διέθεσε μεγάλο μέρος της περιουσίας του για όλα αυτά. Μιλάμε για τον άνθρωπο που θυσίασε ακόμη και την υγεία του για την αγάπη των Λαρισαίων που λέγεται ΑΕΛ.

Είναι αυτός ο άνθρωπος που βιάζεται σήμερα με τρόπο που θα ζήλευε και ο ιστορικός μεσαίωνας, γιατί οι τοπικοί μας άρχοντες που πέρυσι έτρεχαν πρώτοι στις φιέστες της ανόδου για τις φωτογραφίες, φέτος αδιαφορούν ή τρέμουν ακόμη και να καταδικάσουν απερίφραστα την τρομοκρατία σε βάρος ενός συμπολίτη τους με θεσμικό ρόλο και θεσμική προσφορά σε όλο του το βίο.

Ενός Λαρισαίου που μεγάλωσε σε αυτή τη πόλη με τις καλύτερες αναμνήσεις. Ενός Λαρισαίου που το μόνο έγκλημα που διέπραξε ήταν η πρόθεση του να προσφέρει τα μέγιστα στη τοπική κοινωνία με το δικό του τρόπο.

Είναι επιτακτικότερο από ποτέ να αντιληφθούμε ότι όταν σε μία κοινωνία η τρομοκρατία και η αναρχία επιβάλουν το νόμο της ζούγκλας εις βάρος των πολλών, τότε το πρόβλημα δεν το έχει μόνο το θύμα αλλά όλη η Λάρισα. Η πόλη που μεγάλωσα δεν ήταν ποτέ αυτό που βιώσαμε σήμερα. Η πόλη που μεγαλώσαμε έχει αξίες και ιδανικά.

Όταν οι πολλοί επιτρέπουν στους ελάχιστους να κανιβαλίζουν την αξιοπρέπεια την υπόληψη και την προσφορά τους, τότε το πρόβλημα είναι σοβαρό και η κοινωνία οφείλει να αντιδράσει. Όταν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης εγκωμιάζουν τα αποβράσματα, τότε δεν εξυπηρετούν το ρόλο τους.

Σήμερα στην ύστατη προσπάθεια μου να αποδείξω ότι οι αξίες που υπηρετώ εγώ και η οικογένεια μου δεν αποτυπώνονται με όρους οικονομίας αποκλειστικά, παρέθεσα εντελώς δωρεάν τις μετοχές της ΑΕΛ στη διάθεση όποιου επενδυτή επιθυμεί να συνεχίσει αυτή τη δύσκολη πραγματικά προσπάθεια.

Και ενώ θα περίμενε κάθε λογικός άνθρωπος η σημερινή ανακοίνωση μας να γίνει αποδεκτή με ενθουσιασμό αναγνωρίζοντας της ανιδιοτέλεια, φαίνεται ότι τελικά ένα βαθύ σκοτάδι έχει κατακλύσει την πόλη μας.

Αλήθεια ο κόσμος μας πιστεύει πραγματικά ότι θα βρεθεί πρόθυμος επενδυτής για την τοπική ομάδα, όταν έχει κατακλυστεί απόψε το διαδύκτιο από εικόνες ντροπής για τη Λάρισα;

Έχουν ξεχάσει κάποιοι σε αυτή τη πόλη που διαθέτει μνήμη και μνημεία, πως επικράτησε και επιβλήθηκε ο φασισμός στη κοινωνία μας παλαιότερα και πιό πρόσφατα; Γιατί περί φασισμού επρόκειτο.

Καλώ τη συντεταγμένη πολιτεία, την επίσημη κυβέρνηση, τον υπουργό προστασίας του πολίτη και ειδικότερα τις ανύπαρκτες πολιτικές αρχές της πόλης που μεγάλωσα και αγάπησα, να πάρουν θέση άμεσα για τα αίσχη που διαδραματίστηκαν απόψε στη Λάρισα.

Να καταδικάσουν τα αίσχη έστω και με καθυστέρηση μηνών εις βάρος εμού και της οικογένειας μου. Να προστατέψουν όπως οφείλουν την ασφάλεια των οικείων μου και της περιουσίας μου. Γιατί αυτό ορίζει το Σύνταγμα και η Δημοκρατία μας.

Θα παραμείνω όρθιος στη πόλη μου με τιμή και υπόληψη και θα αγωνιστώ μέχρι τέλους για να αποδείξω ότι κανένας δεν θα τολμήσει να αγγίξει εμένα, την οικογένεια μου και τους χιλιάδες συμπολίτες μου.

Όποιος πιστεύει ότι τα κίνητρα αυτών των οικτρών μειοψηφιών της Λάρισας είναι ποδοσφαιρικά, πλανάται πλάνην οικτράν. Τα κίνητρα όλων αυτών των περιθωριακών στοιχείων είναι βαθύτατα πολιτικά και ταξικά. Και καθοδηγούνται συστηματικά έχοντας όλα τα χαρακτηριστικά μιάς οργανωμένης συμμορίας. Κρύβονται πίσω από το ποδόσφαιρο και καταπατούν το νόμο καθημερινά.

Όσοι δεν το αντιλαμβάνονται είναι τουλάχιστον αφελείς. Όσοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν είναι τουλάχιστον ύποπτοι εάν όχι συμμέτοχοι στο έγκλημα που ήδη διαδραματίζεται.

Αξίζει ένα καλύτερο αύριο για τη Λάρισα και για τα παιδιά μας και εάν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την ιστορία μας, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας».