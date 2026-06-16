Ο 18χρονος Χαμζά Αλμντελκαντέρ έγραψε ιστορία για την Αίγυπτο

Ο νεαρός επιθετικός μπήκε ως αλλαγή στο ισόπαλο 1-1 με το Βέλγιο και έγραψε ιστορία ως ο νεότερος παίκτης που έχει φορέσει την φανέλα της Αιγύπτου σε Mundial.

Ο Χαμζά Αμπντελκαντέρ, ξεπήδησε από τις ακαδημίες της Αλ Αχλί και η Μπαρτσελόνα φρόντισε να τον «καπαρώσει» πριν το Mundial, αφού τον απέκτησε ως δανεικό για την δεύτερη ομάδα την περσινή σεζόν.

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης, μάλιστα οι Καταλανοί ενεργοποίησαν την οψιόν αγοράς του, καταβάλλοντας στην Αλ Αχλί 1,5 εκατ. ευρώ, με τον νεαρό να αποτελεί προσωπική επιλογή του Ντέκο.

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