Ο Λεβαντόφσκι κοντά σε συμφωνία με την Σικάγο Φάιρ!

Ο Πολωνός στράικερ ετοιμάζεται να μετακομίσει στις ΗΠΑ, αφού βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Σικάφο Φάιρ για την μεταγραφή του.

Ο «Λέβα», παρά τις δελεαστικές προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, το περασμένο καλοκαίρι, έμεινε στην Ισπανία και στην Μπαρτσελόνα. Ο 37χρονος Πολωνός σταρ εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2022 στο ρόστερ της ομάδας της Βαρκελόνης, μετά από σπουδαία καριέρα στη Γερμανία με Ντόρτμουντ και Μπάγερν Μονάχου.

Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της Βαρκελόνης «Sport» ο διάσημος επιθετικός, με την παρότρυνση της γυναίκας του, έχει αποφασίσει να πει όχι στις δελεαστικές προτάσεις ομάδων της Saudi Pro League και έχει αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του για δύο ή τρία ακόμη χρόνια στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ και στην ομάδα του Σικάγο.