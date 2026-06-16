Συντριβή βομβαρδιστικού B-52 στην Καλιφόρνια – Οι οχτώ επιβαίνοντες θεωρούνται νεκροί

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία δεν υπάρχουν επιζώντες

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν γνωστό ότι οκτώ άνδρες της πολεμικής αεροπορίας επέβαιναν σε στρατηγικό βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress το οποίο συνετρίβη τη Δευτέρα, αμέσως μετά την απογείωσή του από βάση στην Καλιφόρνια, προσθέτοντας πως τα πρώτα στοιχεία καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν επιζώντες.

Το B-52 επρόκειτο να εκτελέσει «συνηθισμένη αποστολή δοκιμής» και στο σκάφος επέβαιναν «οκτώ άνθρωποι» όταν «συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στις 11:20» (σ.σ. τοπική ώρα· 21:20 ώρα Ελλάδας), με «τα πρώτα στοιχεία να καταδεικνύουν πως ουδείς θα μπορούσε να επιβιώσει από τη συντριβή», τόνισε η 412η πτέρυγα δοκιμών, η οποία έχει βάση την αεροπορική βάση Έντουαρντς, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Πηγή: newsbomb.gr