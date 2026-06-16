Ντε λα Φουέντε: «Έπρεπε να είχαμε κερδίσει, δεν είχαμε φρεσκάδα»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας προσπάθησε να αναλύσει τα όσα πήγαν λάθος για την ομάδα του στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ, που έφερε την «λευκή» ισοπαλία απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι.

Αναλυτικά όσα είπε στις δηλώσεις του:

«Με βάση την εικόνα του αγώνα κι όλα όσα συνέβησαν μέσα στο γήπεδο, έπρεπε να είχαμε κερδίσει. Δημιουργήσαμε αρκετές ευνοϊκές προϋποθέσεις, όμως μας έλειψαν η φρεσκάδα και η αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια. Πλέον πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στο παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία. Χρειάζεται να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, να βελτιωνόμαστε σε όλους τους τομείς και να αποκτήσουμε καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό.

Το Πράσινο Ακρωτήρι είναι μια ομάδα με μεγάλη σωματική δύναμη. Γνωρίζαμε πως θα αμυνόταν πολύ χαμηλά, με πολλούς παίκτες πίσω από την μπάλα και με ποδοσφαιριστές που υπερέχουν στο φυσικό κομμάτι. Αν σε αυτό προσθέσεις και το γεγονός ότι δεν είχαμε την απαιτούμενη φρεσκάδα, τότε προκύπτει ένα παιχνίδι σαν κι αυτό.

Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν μικροί αντίπαλοι. Για τον Λαμίν; Είμαστε βέβαιοι πως τόσο εκείνος όσο και ο Νίκο είναι απολύτως καλά. Θέλαμε απλώς να περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή για να τους χρησιμοποιήσουμε. Η εξέλιξη του αγώνα έδειξε πως ήταν η ώρα να μπουν στο παιχνίδι.

Είναι πολύ σημαντικοί όχι μόνο για όσα προσφέρουν αγωνιστικά, αλλά και γιατί ασκούν σημαντική ψυχολογική πίεση στον αντίπαλο. Η παρουσία τους στο γήπεδο επηρεάζει τον τρόπο που αμύνεται και λειτουργεί η άλλη ομάδα».